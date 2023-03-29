Самарская область встречает «Веснушку» - фестиваль студенческого творчества колледжей и техникумов

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28 марта в Кинеле прошёл первый концерт фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023». Его представил факультет среднего профессионального образования Самарского государственного аграрного университета.

Фестиваль «Веснушка» объединяет творческих студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области. В этом году в рамках фестиваля пройдет 31 концерт колледжей и техникумов, что является рекордом за всю историю проведения Фестиваля. Также состоятся и конкурсные дни, где свои творческие номера покажут студенты еще из 30 образовательных организаций в вокальном, танцевальном, театральном, инструментальных направлениях, моде и оригинальном жанре.

Талантливые студенты смогут продемонстрировать своё мастерство не только в классических направлениях - театральное, вокальное, танцевальное, инструментальное, оригинальный жанр, но и новых номинациях, среди которых фронтовая поэзия и проза, авторское художественное слово, искусство сценического костюма, классический танец. Кроме того, новшеством Фестиваля в 2023 году станет организация таких направлений, как «Медиа», «Видео», «АРТ» в формате творческих лабораторий. Участники этих направлений выполняют конкурсные задания дистанционно в ограниченный срок по заданным темам и общаются с экспертами индивидуально в формате обратной связи.

О старте конкурсной концертной программы рассказала руководитель Фестиваля «Веснушка – 2023» Марина Бабаченко:

«Примечательно, что именно студенты профессиональных образовательных организаций открывают студенческую весну в Самарской области. Мы рады видеть на сцене ярких, открытых ребят, начинающих свой путь на сцене. Фестиваль с каждым годом становится всё масштабнее, что говорит о развитии студенческого творчества в нашем регионе и создании большего количества площадок для самореализации молодежи».

Первыми на фестивале свой концерт представили студенты факультета среднего профессионального образования Самарского ГАУ. Жюри и зрителям концерта представили творческую программу, наполненную хореографическими и театральными номерами, выступлением команды КВН.

Своими впечатлениями от выступления поделился Андрей Володин, студент Самарского государственного аграрного университета:

«Концерт получился просто волшебным, это невероятные эмоции. Выступление на сцене «Веснушки» — это возможность показать себя, открыть в себе новые возможности и таланты. Работая вместе, мы получаем возможность многое узнать о людях, которые открыты к другим и похожи на нас. Это очень вдохновляет».

В 2023 году в Фестивале «Веснушка» примут участие более 70 профессиональных образовательных организаций региона. По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут лучшие номера, которые войдут в программу Гала-концерта Фестиваля. Лауреаты Фестиваля получат возможность войти в состав делегации Самарской области и представить регион на «Российской студенческой весне» для студентов профессиональных образовательных организаций в г. Ханты-Мансийск.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» организован Самарским Домом молодежи, Агентством по реализации молодежной политики Самарской области и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области. Учредителями фестиваля выступают министерство образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Фото: департамент информационной политики СО