Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире выступили сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли 7 комплектов наград.
Команда «Самарочка» - чемпион России по настольному теннису
Региональные гранты помогают молодым предпринимателям Самарской области успешно стартовать и развивать свои проекты.
Молодой предприниматель из Самары открыл чайный бар с помощью регионального гранта
30 марта в Самарской области впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье в эпоху социальных катаклизмов».
Психологическое здоровье и эмоциональная стабильность станут главными темами обсуждения на конференции в Самаре
Операция с применением системы хирургической навигации AUTOPLAN прошла в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина.
Главный внештатный нейрохирург минздрава РФ успешно провел в Самаре операцию по удалению аневризмы головного мозга
28 марта в Кинеле прошёл первый концерт фестиваля студенческого творчества.
Самарская область встречает «Веснушку» - фестиваль студенческого творчества колледжей и техникумов
Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области.
В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для девушек-волонтеров
Александр Житарь — врач-терапевт Тольяттинской городской клинической поликлиники №3. На участке молодого специалиста — порядка 2000 пациентов.
За последний год коллектив Тольяттинской поликлиники №3 пополнили 16 молодых специалистов
Участие в фестивале примут свыше 700 лучших танцоров – народников.
Самара  на три дня превратится в танцевальную столицу России
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.59
0.02
EUR 82.78
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область встречает «Веснушку» - фестиваль студенческого творчества колледжей и техникумов

29 марта 2023 15:04
101
28 марта в Кинеле прошёл первый концерт фестиваля студенческого творчества.

28 марта в Кинеле прошёл первый концерт фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023». Его представил факультет среднего профессионального образования Самарского государственного аграрного университета.  

Фестиваль «Веснушка» объединяет творческих студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области. В этом году в рамках фестиваля пройдет 31 концерт колледжей и техникумов, что является рекордом за всю историю проведения Фестиваля. Также состоятся и конкурсные дни, где свои творческие номера покажут студенты еще из 30 образовательных организаций в вокальном, танцевальном, театральном, инструментальных направлениях, моде и оригинальном жанре.

Талантливые студенты смогут продемонстрировать своё мастерство не только в классических направлениях - театральное, вокальное, танцевальное, инструментальное, оригинальный жанр, но и новых номинациях, среди которых фронтовая поэзия и проза, авторское художественное слово, искусство сценического костюма, классический танец. Кроме того, новшеством Фестиваля в 2023 году станет организация таких направлений, как «Медиа», «Видео», «АРТ» в формате творческих лабораторий. Участники этих направлений выполняют конкурсные задания дистанционно в ограниченный срок по заданным темам и общаются с экспертами индивидуально в формате обратной связи.

О старте конкурсной концертной программы рассказала руководитель Фестиваля «Веснушка – 2023» Марина Бабаченко:

«Примечательно, что именно студенты профессиональных образовательных организаций открывают студенческую весну в Самарской области. Мы рады видеть на сцене ярких, открытых ребят, начинающих свой путь на сцене. Фестиваль с каждым годом становится всё масштабнее, что говорит о развитии студенческого творчества в нашем регионе и создании большего количества площадок для самореализации молодежи».

Первыми на фестивале свой концерт представили студенты факультета среднего профессионального образования Самарского ГАУ. Жюри и зрителям концерта представили творческую программу, наполненную хореографическими и театральными номерами, выступлением команды КВН.

Своими впечатлениями от выступления поделился Андрей Володин, студент Самарского государственного аграрного университета:

«Концерт получился просто волшебным, это невероятные эмоции. Выступление на сцене «Веснушки» — это возможность показать себя, открыть в себе новые возможности и таланты. Работая вместе, мы получаем возможность многое узнать о людях, которые открыты к другим и похожи на нас. Это очень вдохновляет».

В 2023 году в Фестивале «Веснушка» примут участие более 70 профессиональных образовательных организаций региона. По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут лучшие номера, которые войдут в программу Гала-концерта Фестиваля. Лауреаты Фестиваля получат возможность войти в состав делегации Самарской области и представить регион на «Российской студенческой весне» для студентов профессиональных образовательных организаций в г. Ханты-Мансийск.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» организован Самарским Домом молодежи, Агентством по реализации молодежной политики Самарской области и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области. Учредителями фестиваля выступают министерство образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
29 марта 2023  12:53
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
165
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
389
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
391
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
1501
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
430
Весь список