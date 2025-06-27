Самарская область вошла в ТОП-10 Фестиваля «Земля открытий»

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В Национальном центре «Россия» состоялось награждение представителей территорий, вошедших в ТОП-10 Фестиваля.

"Создаем видеоисторию большой страны!" - так можно обозначить главную идею фестиваля. Фестиваль и конкурс направлены на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий.

Результатом творческого состязания является видеоплатформа, где отечественные и зарубежные зрители знакомятся с историей, географическими особенностями и природной красотой регионов России.

️Самарская область - в числе победителей! Специальный репортаж программы «Хлеб»: агротуризм (автор: Елена Полонская, Филиал ВГТРК ГТРК "Самара"). Поздравляем авторов с победой, желаем вдохновения для новых успехов!

Авторы многих фильмов представили их лично, рассказали о том, как сами становились путешественниками, коллекционерами, первооткрывателями, проводниками больших проектов.

56 регионов подали заявки на участие во втором конкурсе "Земля открытий". Впервые в конкурсе участвовали дети. После просмотра и оценки этих работ жюри Фестиваля предложило открыть конкурс «Земля открытий»-Дети. В следующем сезоне такая номинация будет открыта.

Фото: минкульт СО