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Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием

24 апреля 2025 11:11
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Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием

В год 80-летия Победы нашей страны над фашистской Германией предполагается цикл мероприятий направленных на сохранение исторической памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары (Самарская кирха, ул. Куйбышева 115/117) приглашает 29 апреля 2025 г. в 18.30 на концерт-реквием  памяти павших, посвященный 80-летию Победы над фашистской Германией.

В связи с тем, что за Победу сражались представители разных народов и конфессий Советского Союза, в том числе и российские немцы (католики, лютеране), которые меняли фамилию ради того, чтобы плечом к плечу с другими национальностями иметь право защищать свою Родину, проводится совместный концерт с представителями Русской Православной Церкви.  В концерте участвуют Хор Самарской Православной семинарии (рук. игумен Никон (Ратников).

Концерт будет состоять из двух частей:

1 часть – фрагменты реквиемов А. Брукнера, В.А. Моцарта, Ф. Листа  в исполнении органа (А.Карпова) и хора  Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары (рук. Е. Тумановская). Хор Самарской Православной семинарии (рук. игумен Никон (Ратников) исполнит произведения духовной музыки.

2 часть – предполагает участие зрителей. Совместно с хорами прозвучат Песни Победы.

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Теги: Мероприятия

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