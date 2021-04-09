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15 апреля, в четверг, в 19:00, Самарская филармония приглашает на яркое и страстное шоу «Звезды аргентинского танго» в честь дня рождения великого композитора. «Астор Пьяццолла — 100 лет Танго». Окунитесь в атмосферу романтики, великолепных закатов и теплых морских бризов набережной Буэнос-Айреса, ощутите мощную энергетику аргентинского танго от его классических и до современных воплощений.

В программе концерта — лучшие мировые танго-мелодии в исполнении оркестра «Tango Orchestra Misterioso». Этот коллектив, отличающийся страстной и эмоционально выразительной интерпретацией музыки Танго, уже давно известен поклонникам этой музыки и является основным оркестром в танцевальных танго-проектах.

11 марта 1921 года в аргентинском городе Мар-дель-Плата, в итальянской семье родился основоположник стиля, получившего название «Tango Nuevo» — композитор, виртуозный бандонеонист и музыкант с мировым именем Астор Пьяццолла (Astor Piazzolla). Его композиции и прозвучат в концерте: как самые известные, так и редко исполняемые танго, написанные в разные годы, а также будут исполнены произведения различных композиторов, современников, учителей, наставников и современных последователей Астора Пьяццолла. Этот вечер будет посвящен его творчеству…

Звезды шоу — профессиональные танцоры международного уровня из Аргентины Хуан Мануэль Росалес и Лиза Росалес (Los Rosales). Подготовленные знаменитыми маэстрос в Буенос-Айресе: Освальдо Зотто и Лорена Эрмосида (асcистенты 2005), Клаудио Гонзалес и Мелина Бруфман (Tango Palace 2008), Мора Годой (Chantecler 2012), Даниэль Хуарес и Алехандра Арменти (Corporacion Tango 2013), аргентинская пара представляет собой идеальное сочетание техники, страсти, любви и танго. Танцоры стремятся исследовать, экспериментировать и сочетать танго с различными сценическими элементами, поддерживая корни и суть этого танца, сообщает минкультуры СО.