Самарская делегация победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» отправится в Ижевск за наградами

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Самарская делегация победителей окружного Фестиваля «Театральное Приволжье» отправится в Ижевск, где 23 апреля в 10 час (мск) в Государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественная церемония награждения лауреатов.

В ходе мероприятия полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля.

Напомним, спектакль «Шинель» Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» (МБУ ЦВО «Крылатый» г.о. Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации «Лучший детский спектакль». Его режиссеру – Виктору Михайлову – присвоена победа в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион отличают давно сложившиеся культурные традиции и активная творческая деятельность, поэтому область по праву гордится своими театральными коллективами, чье творчество несколько лет подряд приносит губернии почетные призовые места окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Победители, участники и гости торжественной церемонии в г. Ижевске увидят постановку спектакля, ставшего лучшим среди молодёжных постановок, – «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» (Чувашская Республика). Кроме того, для участников также запланировано проведение культурной программы, позволяющей познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики, проведение мастер-классов и творческих встреч с известными актёрами.