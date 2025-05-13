Самара примет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!»

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С 15 по 18 мая в Самаре пройдет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!». Он объединит более 300 талантов из разных стран в десяти категориях.

Для зрителей – жителей и гостей Самары - ежедневно с 19:00 до 21:00 в Окружном Доме Офицеров (ул.Шостаковича, 7), который станет площадкой фестиваля, будут проходить вечерние концерты:

- 15 мая – концерт-открытие «Виват, чемпионы!»

Артём Малхасьян (Санкт-Петербург, аккордеон), Алексей Хромов (Ростов-на-Дону, аккордеон), Юрий Солаев (Самара, баян), Павел Фомин (Москва, гармонь)

- 16 мая – концерт «Вечер дуэтов»

Толкынхан Самгар и Касымбекова Енлик (Казахстан, баян и скрипка), Дуэт «Appassionato duo»: Ксения Гавва и Анастасия Татарина (Москва, аккордеоны)

- 17 мая – концерт «Ностальгия по СССР»

Айдар Салахов Трио (Москва; баян, контрабас, ударные)

- 18 мая – концерт «Джаз и танго»

Николай Байн и инструментальная группа (США, джаз – аккордеон), Максим Федоров и Никита Неделько (Москва, бандонеон и гитара).

Вход на концерты свободный.

Отметим, что Международный конкурс «Виват, баян!» проводится ежегодно с 2002 года по инициативе депутата Самарской Губернской Думы, Заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко.

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