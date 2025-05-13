Я нашел ошибку
Главные новости:
билайн перезапустил «план б.» с доступом к нейросетям и Telegram Premium
Билайн перезапустил «план б.» с доступом к нейросетям и Telegram Premium
Самара примет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!»
Самара примет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!»
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России - 2025
Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России - 2025
230 тыс. волонтеров помогли гражданам выбрать места благоустройства в 2024 году
230 тыс. волонтеров помогли гражданам выбрать места благоустройства в 2024 году
С курящих в квартире соседей могут брать штрафы
С курящих в квартире соседей могут брать штрафы
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
0.03
EUR 90.11
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара примет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!»

13 мая 2025 13:37
51
Самара примет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!»

С 15 по 18 мая в Самаре пройдет XXIII Международный конкурс «Виват, баян!». Он объединит более 300 талантов из разных стран в десяти категориях. 

 Для зрителей – жителей и гостей Самары - ежедневно с 19:00 до 21:00 в Окружном Доме Офицеров (ул.Шостаковича, 7), который станет площадкой фестиваля, будут проходить вечерние концерты:
- 15 мая – концерт-открытие «Виват, чемпионы!» 
Артём Малхасьян (Санкт-Петербург, аккордеон), Алексей Хромов (Ростов-на-Дону, аккордеон), Юрий Солаев (Самара, баян), Павел Фомин (Москва, гармонь)
- 16 мая – концерт «Вечер дуэтов»
Толкынхан Самгар и Касымбекова Енлик (Казахстан, баян и скрипка), Дуэт «Appassionato duo»: Ксения Гавва и Анастасия Татарина (Москва, аккордеоны)
- 17 мая – концерт «Ностальгия по СССР»
Айдар Салахов Трио (Москва; баян, контрабас, ударные)
- 18 мая – концерт «Джаз и танго»
Николай Байн и инструментальная группа (США, джаз – аккордеон), Максим Федоров и Никита Неделько (Москва, бандонеон и гитара).

Вход на концерты свободный. 

Отметим, что Международный конкурс «Виват, баян!» проводится ежегодно с 2002 года по инициативе депутата Самарской Губернской Думы, Заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко.

6+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
13 мая 2025  13:48
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
8
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
13 мая 2025  13:32
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
52
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
13 мая 2025  13:26
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
54
В Самарской области подвели итоги акции
13 мая 2025  13:16
В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
90
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
13 мая 2025  11:43
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
141
Весь список