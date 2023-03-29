Самара  на три дня превратится в танцевальную столицу России

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С 30 по 2 апреля 2023 года в Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко, посвященный Году педагога и наставника. Участие в фестивале примут свыше 700 лучших танцоров – народников.

Проект, знаковый не только для Самарского региона, но и для всей России, ведь ученики нашего талантливого земляка – Геннадия Власенко – живут и работают далеко за пределами Самарского региона.

Геннадий Власенко – выдающийся педагог-хореограф, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, талантливый балетмейстер ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, главный балетмейстер Волжского народного хора. профессор, который возглавлял кафедру хореографии Самарского государственного института культуры на протяжении 30 лет, Геннадий Власенко оттачивал вековое наследие в каждом движении, в каждом штрихе. Его не зря называют королем деталей.

Самое известное детище Геннадия Власенко – ансамбль «Волжские узоры». Успешно исследовал и систематизировал танцевальный фольклор Поволжья. Его постановки до сих пор можно увидеть на сцене, а его ученики – руководители школ, студий, ансамблей народных танцев – сегодня продолжают дело учителя по всей России.

30 коллективов из 17 регионов России (Алтайского и Пермский края, Вологодской, Мурманской, Курганской, Новосибирской, Московской, Ярославской, Архангельской, Тюменской, Курской, Ростовской, Пензенской и Самарской областей, Республик Крым, Башкортостан, Марий Эл). Общее количество участников фестиваля- конкурса составит более 700 чел. За право представлять свое творчество и территории на одном из самых престижных и массовых форумов боролись участники свыше 70 хореографических коллективов из 30 регионов — от Алтайского края Башкортостана и Бурятии до Центральной России и Республики Крым. В итоге звание лучшего на сценических площадках Самары будут оспаривать 28 народных ансамблей.

С конкурсантами будут работать лучшие российские хореографы, развивающие народный танец, из Москвы, Костромы, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Татарстан (г. Казань). Председатель жюри Всероссийского фестиваля-конкурса – Алексей Павлович Шишкин, профессор кафедры хореографии факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры, доцент, заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия, ученик Геннадия Яковлевича Власенко, руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца «Волжские узоры», созданного более 50 лет назад его учителем.

Церемония открытия, а также мастер-классы, церемония награждения и Гала-концерт пройдут на ведущих культурных площадках региона: Самарской филармонии, Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича и Самарского института культуры.

Открытие фестиваля состоится 30 марта, в 18:00, в Самарской государственной филармонии. В 18:30, на этой же площадке, пройдет класс-концерт ансамбля народного танца «Волжские узоры» Самарского государственного института культуры. 31 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится класс-концерт заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Солнечная радуга» Пермского национального исследовательского политехнического университета. 01 апреля в Самарском государственном институте культуры (г. Самара, ул. Фрунзе, 167) в 10:00 пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Национальное культурное наследие России: региональный аспект», а в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей.

Фото: минкульт СО