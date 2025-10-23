129

С 23 по 25 октября состоятся «Большие гастроли» Марийского театра юного зрителя в г. Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене театра юного зрителя «Дилижанс» пройдут показы спектаклей «Солнце над моим Донбассом» (12+), «Пётр и Феврония» (12+) и «Сказки дядюшки Римуса» (0+)

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».