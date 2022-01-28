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Российскому певцу Александру Розенбауму присвоено почетное звание народного артиста Приднестровья

28 января 2022 23:57
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Музыкант дал концерт 28 января в Тирасполе для приднестровских и российских миротворцев и членов их семей.

Художественному руководителю Фонда создания и развития театра-студии "ПЕТРО-АРТ", российскому певцу Александру Розенбауму присвоено почетное звание народного артиста Приднестровья. Об этом глава непризнанной республики Вадим Красносельский объявил сразу же после концерта в Тирасполе, который певец дал в пятницу для приднестровских и российских миротворцев, членов их семей, а также воспитанников и учащихся образовательных учреждений, подведомственных министерствам силового блока, передает ТАСС.

"У Вас не просто талант, у Вас глубокое понимание жизни искреннего, духовного, честного, со стальным стержнем человека. Этот симбиоз таланта и внутренних качеств и позволяет Вам писать искренние тексты, достучаться до души человеческой, совершенно правильно характеризовать и события, и героев. Спасибо Вам", - сказал лидер Тирасполя, обращаясь к российскому артисту.

Розенбаум рассказал, что приднестровская земля близка ему - родом отсюда его предки по материнской линии, а другая ветвь генеалогического древа навеки связана с Ленинградом. Героическому городу, пережившему ужасы блокады, артист посвятил песню. Накануне Розенбаум выступил на церемонии открытия мемориала жертвам фашизма, которая прошла на еврейском кладбище города Бендеры по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Он призвал не допустить, чтобы "к власти в мире снова пришли нелюди" и трагедия тех лет повторилась. Артист также рассказал, что среди тех, кто похоронен на еврейском кладбище города, есть и его предки.

В сентябре прошлого года народный артист России Розенбаум отметил 70-летие. Президент России Владимир Путин поздравил певца, отметив, что его песни любят за искренность и глубину. Указом главы российского государства за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность певец был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

 

Фото из открытых источников

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