Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

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Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале за фильм "Разжимая кулаки" (Les poings desserres). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с британским режиссером Андреа Арнольд, передает ТАСС.

Приз со сцены зала "Дебюсси" получил продюсер фильма Александр Роднянский из-за того, что режиссер картины не успела вернуться на церемонию. "К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас", - отметил Роднянский, принимая награду. По его словам, "Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма".

События картины "Разжимая кулаки" разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой - Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.

Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова.

Фото: Norbert Scanella/PanoramiC/Reuters/ТАСС