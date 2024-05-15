Российские кинотеатры вернулись к пиратским показам

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Владельцы кинотеатров признались, что оказались в трудном положении и возвращаются к показу пиратских фильмов в целях выживания. Отказ от показа нелегальных фильмов в течение месяца не принес ожидаемых доходов от отечественного кино.

«Месячный отказ киносетей от показа пиратских фильмов не принес ожидаемых сборов от отечественного кино. Ряд участников рынка вернулись к предсеансному обслуживанию — для бизнеса это может быть единственной альтернативой закрытию», — сообщает РБК. Там добавили, что в российских кинотеатрах снова показываются новинки голливудских студий вместе с российскими короткометражками.

Такие сеансы доступны уже в нескольких кинотеатрах Москвы, Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Перми и других городов. Некоторые кинотеатры прекратили показ пиратского контента 18 апреля. Представители Ассоциации владельцев кинотеатров предложили поддержать отечественное кино и полностью исключить теневой прокат до 12 мая, пишет Ура.ру. Крупные кинопрокатчики, такие как "Централ Партнершип", "Карро Прокат" и "Атмосфера кино", заявили о том, что в случае продолжения показа пиратского контента они откажутся предоставлять доступ к легальным российским новинкам, заключили в материале.