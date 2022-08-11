Режиссер из Чапаевска покажет сказочные кукольные спектакли во дворах

138

Продвижение и реализация своих социально значимых проектов, творческих, общественных, культурных инициатив стали реальностью для активной самарской молодежи благодаря конкурсу Росмолодежи. На воплощение своих идей ребята имеют возможность получить гранты до 1 миллиона рублей. Этим шансом решила воспользоваться режиссер из Чапаевска Марина Кириллова.



Девушка рассказала, что участвует в грантовом конкурсе с творческим проектом в номинации #вдохновляй.

«Наш проект «Сказка в каждый двор» нацелен на детей. Мы будем ездить по дворам нашего родного города Чапаевска и показывать кукольные спектакли по русским народным сказкам.

Сказки для детей – это способ в метафорической форме познать мир. В русских сказках заложена богатая культура, традиции и ценности русского народа, поэтому так важно, чтобы дети с ними знакомились, любили и усваивали заложенные в них идеи. А чтобы процесс этот был ярким и запоминающимся, мы выбрали в качестве инструмента кукольное театральное представление, говорит режиссер Марина Кириллова.

– Так, с помощью маленького чуда – кукольного спектакля в собственном дворе дети получат возможность приобщиться к родной культуре и расти гармоничными личностями с глубокой нравственной основой».

Конкурс Росмолодежь.Гранты проходит в России второй раз. Первый сезон вызвал большой отклик – тогда заявки на подали более 14 тысяч человек. При этом на свои проекты 1063 участника получили почти 868 миллионов рублей.

В этом году талантливая молодежь России целенаправленно присылает заявления, начиная с первого дня приема, понимая, что это реальный шанс получить господдержку на свою инициативу.

Прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты продлится до 22 августа. Среди условий: гражданство РФ, возраст от 14 до 35 лет, общественно значимые, полезные, интересные и актуальные инициативы. В конкурсе 15 номинаций, которые охватывают темы от экологии до популяризации ЗОЖ. Есть темы, посвященные развитию культуры и образования, сохранению исторической памяти, поддержке людей с ОВЗ, развитию туристической привлекательности региона и страны и другие.

Напомним, что не только физические лица, но также и вузы могут претендовать на получение гранта в рамках конкурса. Кстати, в прошлом году Самарскую область представили 8 вузов с 84 проектами, а победителями стали проекты СГСПУ в номинации #двигай_сообщество, СамГТУ - #объединяй, СамГУПС - #твой_ход, ТГУ - #стирай_границы. Общая сумма их грантов составила 5 200 000 рублей.



Справка:

Список номинаций для проектов:

#создавай_возможности —организация занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду — развитие малых территорий;

#объединяй —поддержка межкультурного диалога и международного сотрудничества;

#защищай – противодействие идеологии экстремизма и терроризма;

#стирай_границы — работа с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу —экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй —поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#береги —содействие развитию гражданской идентичности и на сохранение семейных ценностей;

#открывай_страну — туристическую привлекательность России и развитие молодежного туризма;

#будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ;

#помни — о сохранении исторической памяти;

#расскажи_о_главном — развитие молодежных медиа;

#МЫВМЕСТЕ — развитие и поддержка добровольчества;

#Ты_не_один — профилактика негативного девиантного поведения и социализация молодежи.



