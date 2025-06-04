Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю в Самаре

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04.06 (среда):

18.30 - 19.25 «Хозяин Алтайских гор» (документальный фильм, 6+) из фондов международного кинофестиваля «Соль земли»

19.40 - 22.10 «Утомленные солнцем» (1994г., 18+)

05.06 (четверг):

18.30 - 19.10 «Заповедные тайны Жигулей»

(2015г., документальный, 6+)

19.20 - 22.35 «Титаник» (1997г, 12+)

06.06 (пятница) Пушкинский день:

17.30 - 18.05 Сказки Пушкина

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951г., 0+)

18.15 - 19.55 «Капитанская дочка» (1958г., 0+)

20.00 - 22.20 «Пророк. История Александра Пушкина» (2024г., 12+)

07.06 (суббота):

18.00 - 18.30 «Освобождение Европы»

(1974г., документальный, 12+) программа «Во славу Отчизны»

18.40 - 20.00 «Батя» (2020г, 16+)

20.10 - 22.20 «Ла-Ла-Ленд» (2016г, 12+)