Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ

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Вчера, 1 июня, в День защиты детей состоялось торжественное открытие крупнейшей выставки детской фотографии ДЕТИ в Галерее классической фотографии, г. Москва.

Russian Photo Expo — проект по организации выставок для фотографов. Масштабных, зрелищных, статусных, освещаемых СМИ.

«Выходи в оффлайн!» — таков девиз проекта, который призывает фотографов вынырнуть из омута социальных сетей и виртуальной коммуникации, чтобы явить свое творчество миру, миру живых людей, миру живого общения.

По одной из версий первым детским фотографом считается писатель Льюис Кэрролл, начавший своё увлечение в 1855 г. Он фотографировал детские портреты, впоследствии завещав свои работы тем, кто был изображен на снимках.

И если первые снимки были исключительно постановочными и отсылали к композиционным традициям эпохи Возрождения, то современная детская фотография не знает рамок.

На выставке ДЕТИ, приуроченной ко Дню защиты Детей, представлены как постановочные, тщательно продуманные в деталях работы, так и беззаботный живой life-style, как классические портреты, так и яркий репортаж. Более 380 работ от лучших мастеров России в нише детской фотографии было отобрано для экспозиции в Галерее классической фотографии. Выставка продлится до 8 июня 2025 года.