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Путин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета 

24 января 2023 14:56
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Юрий Башмет отмечает 70-летие.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета, назвав его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким, всецело увлеченным творчеством человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие.

"В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека. И конечно, отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи", - говорится в телеграмме.

 

Фото:   ru.freepik.com

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