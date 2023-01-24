Путин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета 

54

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета, назвав его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким, всецело увлеченным творчеством человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие.

"В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека. И конечно, отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи", - говорится в телеграмме.

Фото: ru.freepik.com