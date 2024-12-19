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В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
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Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису Анастасию Вертинскую

19 декабря 2024 22:12
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Известной на всю страну она стала после кинофильма «Алые паруса» режиссера Александра Птушко.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису Анастасию Вертинскую. Соответствующая телеграмма 19 декабря была опубликована на сайте Кремля, пишут "Известия".

Путин отметил талант и выразительные актерские работы Вертинской.

«Вы вписали яркие, незабываемые строки в историю отечественного театрального искусства и кинематографа», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Вертинская заслужила признание коллег и искреннюю любовь зрителей, и пожелал ей здоровья.

Анастасия Вертинская в этот день отмечает 80-й юбилей. Известной на всю страну она стала после кинофильма «Алые паруса» режиссера Александра Птушко. Профессионалом артистка почувствовала себя во МХАТе, где она сыграла более десяти ролей. В кино Вертинская появлялась около 30 раз, и половина из ролей были главными.

 

Фото:   pxhere.com

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