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Причиной смерти актера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19

21 ноября 2021 23:53
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Об этом рассказала его супруга Наталья Гердт 21 ноября.

Причиной смерти российского актера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19. Об этом «Известиям» рассказала его супруга Наталья Гердт 21 ноября.

По ее словам, Зубова не стало еще 11 ноября. Он провел 13 дней в реанимации, однако врачам не удалось его спасти.

О смерти актера ранее в этот день сообщила его коллега по цеху Елена Володина. Она назвала Зубова прекрасным человеком и талантливым артистом. Причину смерти Володина не указала.

Зубову было 42 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее стал выпускником школы актерского мастерства «Артанде».

Его дебют в кино состоялся в 2018-м. Зубов известен по ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и других.

 

Фото: kino-teatr.ru/"Известия"

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