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Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
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Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона

24 июня 2022 17:27
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В Сызрани главное общегородское событие, посвящённое Дню Молодёжи, пройдет в парке культуры и отдыха им. М. Горького.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях области.

В субботу, 25 июня, вместе со всей страной День молодёжи будет отмечать Тольятти. По случаю праздника в рамках социокультурного проекта «ART-среДА 2022» во всех районах города будут организованы концертные и досуговые программы, мастер-классы, открытые спортивные тренировки, показательные выступления и интерактивные площадки. Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова представит праздничный проект «ТЕХНАРИУМ», в рамках которого запланирована сдача нормативов ГТО, забег с препятствиями, открытый кубок по брейк-дансу, выставка детского технического творчества, концертная программа, интерактивные площадки.
В Сквере 50-летия АВТОВАЗа всех желающих ждет мастер-класс по капоэйра, неподалеку будет работать площадка беговелов и самокатов, а также открытая тренировка и показательные выступления по лыжероллерам.
В сквере им. С.Ф. Жилкина пройдет мастер-класс от клуба джазовых танцев и досуговая программа «AРТ-УРА! Увлекательная развивающая академия», а также открытая тренировка и показательные выступления по фехтованию.
В парке Центрального района пройдет выставка «Золотые руки», открытая тренировка по легкой атлетике.
В парке Комсомольского района - культурно-развлекательная программа «Даёшь молодёжь», социальный проект «Танцуют все», досуговая программа «AРТ-УРА! Увлекательная развивающая академия», игровая программа, интерактивная площадка, открытая тренировка по вольной борьбе.

В Октябрьске 25 июня День молодёжи откроет фестиваль воздушных змеев «Высоко над Волгой» на новой городской набережной. Праздник продолжат мастер-классы по виндсерфингу, сапсёрфингу с веслом и слалому на байдарках, а семейные команды смогут посоревноваться в гольфе. А позже все желающие смогут принять участие в краеведческой «бродилке» «Маленький город на Великой реке» и тест-игре «Это Октябрьск». Ближе к вечеру настроение праздника поддержит выступление ансамбля «Волга folk band». С особой гордостью организаторы отмечают, что всех гостей фестиваля ждет вкусная волжская уха.

26 июня в Чапаевске пройдет фестиваль молодёжного творчества «Другое поколение». Основные площадки начнут работу в сквере ДК им. Чапаева в 17.00. Здесь поделятся твоим творчеством представители современных направлений молодёжной культуры: фолк-этно-рок, электронная музыка, современная хореография, экспериментальный театр и т. д. На площадке будет представлено также современное художественное искусство (современная живопись, фото, 3d моделирование) и молодежная авторская fashion-индустрия. С творчеством молодёжи можно будет не только ознакомиться, но принять участие в различных мастер-классах и интерактивных площадках.

25 июня на пл. Ленина Новокуйбышевска в честь Дня молодёжи впервые за 19 лет пройдут лично-командные межрегиональные соревнования по картингу. А после них в парке Победы состоится фестиваль молодёжных субкультур с работой интерактивных площадок, праздничным концертом и, конечно, салютом.

В Парке культуры и отдыха города Отрадного 25 июня весь день будут работать аттракционы. В честь Дня молодёжи в городе также запланирована съемка видеоролика с пожеланиями жителей города. Позже готовый ролик будет опубликован на сайте otradny.pro. А на «Бардовской площадке» зазвучат оптимистичные летние песни под гитару. Не обойдется без юмора: отрадненцы смогут попробовать себя в роли борцов сумо, приняв участие в шуточном поединке.

В Сызрани главное общегородское событие, посвящённое Дню Молодёжи, пройдет в парке культуры и отдыха им. М. Горького. Откроет вечер концертная программа лауреатов городского проекта «Молодежная весна – 2022» на главной сцене парка. А продолжит праздник работа интерактивных площадок: «Ярмарка национальных культур», «Открытые читки», интерактивный квест от всероссийского движения «Волонтеры Победы», фотозона «Молодежь Сызрани», а также «Аллея общественных организаций». Завершит вечер выступление рок-группы ArCat.

В Похвистнево праздник начнется с фестиваля красок и пенной дискотеки, параллельно будут работать интерактивные площадки «кегли», «гольф», «твист», а также фотозона и аквагрим. Вечером всех жителей города будут ждать фейерверк и фаер-шоу.

На центральной площади Сергиевского района вечером состоится настоящий бал – бал выпускников. А продолжит вечер кавер-группа Brown-band, выступление которой плавно перетечет в яркую дискотеку.

25 июня в селе Камышла Камышлинского района на площади РДК им. Э.Давыдова жителей ждет праздничная программа «Молодёжный калейдоскоп». В программе – выступление кавер-группы The players («Игроки»), а также дискотека.

«Яркий! Летний! Твой!» – под таким девизом 26 июня в селе Хрящевка Ставропольского района, на площади перед ДК Культура пройдет районное мероприятие, посвященное Дню молодёжи. В программе мероприятия – торжественное награждение активной молодёжи, стритбол, площадка ГТО, а также праздничный концерт с шоу-программой. Всех гостей праздника ждет бесплатная вата, а в завершении вечера – зажигательная дискотека.

 

Фото из открытых источников

Теги: Мероприятия

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