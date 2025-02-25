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Правительство РФ исправило ошибку в инициалах Дантеса

25 февраля 2025 09:09
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Правительство РФ исправило ошибку в инициалах Дантеса

Правительство РФ исправило ошибку в постановлении от 2001 года, где у соперника Александра Пушкина Жоржа Дантеса указаны неверные инициалы. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, ранее стало известно, что ошибка содержится в постановлении "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге". В документе описывается место, "где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э."

Предполагается, что авторы постановления перепутали Жоржа Дантеса с персонажем романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" Эдмоном Дантесом.

13 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета по культуре Ольгу Казакову разобраться в ситуации, пишет Смотрим.

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