Появилась программа «Ночи искусств» в Самаре

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4 ноября 2022 года в Самаре пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». Жителей города ожидает разнообразная программа, посвящённая различным направлениям искусства, творчества и культурному наследию Самарского края.

Самарский литературно-мемориальный музей

В 12:00 состоится занятие «Три урока в старой школе» - для тех, кому интересно узнать, что такое промокашка, перочистка, легко ли считать на счетах, каким был дневник, учебники и другие школьные принадлежности.

16:00 до 17:30 – бесплатный кинопоказ «Симфония Донбасса» Дзиги Вертова – советского режиссера, одного из основателей и теоретиков документального кино;

19:00 до 20:30 – обзорная экскурсия по экспозиции при свечах;

19:00 до 21:00 – мастер-класс по изготовлению объемных лепных картин в технике пластилинографии;

20:00 до21:00 – встреча литературного клуба «Полюса»;

21:00 до 22:00 – концерт Павла Куприянова.

Музей Э.А. Рязанова

15:00 - Авторская экскурсия по экспозиции музея доктора исторических наук и профессор Самарского университета Зоя Кобозева.

Бесплатно. По предварительной записи.

18:00 состоится лекция «Давным-давно», посвященная патриотической комедии «Гусарская баллада» (реж. Э.А. Рязанов, 1962 г.), которой в этом году исполнилось 60 лет. О том, как складывался съемочный процесс, а также как связана Самара с прототипом главной героини Шурочки Азаровой, расскажем на нашей лекции.

Музей Детская картинная галерея

12.30-14.00 – Художественный мастер-класс по росписи сувенира в стиле русского народного художественного промысла «городец» с минилекцией «Кошка в городецком стиле»;

13.00-13.45 и 16.00-16.45 - Семейный мастер-класс по рисованию песком «Диковинные звери». Героями песочных фантазий станут сирины, сказочные львы, полканы и другие персонажи древнерусского искусства;

14.30-15.30 – Лекция «Век самарского изразца»;

16.30-18.00 – Художественный мастер-класс по росписи сувенира в стиле русского народного художественного промысла «хохлома» с минилекцией «Лошадка в хохломском стиле»;

18.30–19.30 – Лекция «Русская чайная машина» посвящена русскому самовару.

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»

19.00-21.00 – Проведение мастер–класса по росписи русской народной игрушки матрешки космической тематики. Бесплатно.

Библиотеки города подготовили целый калейдоскоп мероприятий, раскрывающих культурное многообразие и богатое этнографическое наследие нашего региона. В муниципальных детских библиотеках состоятся лекции-дегустации, творческие мастер-классы, авторские экскурсии, выступление артистов, этно-концертные и интерактивные программы, а также творческие выставки. Муниципальные взрослые библиотеки организовали экскурсии, квесты, мастер-классы, лекции, этнографические игры, концертные программы, тематические выставки, выступления творческих коллективов.

В муниципальных домах культуры состоится просмотр художественных фильмов, музыкальная гостиная, хоровод «Дружба народов», интерактивная программа и патриотические концерты. На протяжении всех концертных программ прозвучат патриотические и народные песни любимых композиторов, сочинения из репертуара легендарных эстрадных исполнителей, будут показаны хореографические номера. Гости смогут поучаствовать в акции «Полевая почта» и написать письма героям, участвующим в специальной военной операции в Украине.

Театр «Лукоморье» покажет для детей патриотический спектакль и мастер класс.