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Полина Горетая из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса «Звезда - 2025».

Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители.

Полина родилась и выросла в селе Красный Яр, с раннего детства увлеклась вокалом - в 5 лет бабушка отдала девочку в Образцовый детский вокальный коллектив «Музыкальная капель», в котором она занималась до 14 лет. Сейчас Полина преподает вокал, и сама руководит вокальным коллективом.

Поддержать финалистов можно будет на сайтах зазвезду.рф, zazvezdy.ru, где с 29 марта стартует голосование, сообщает пресс-служба Минкульта СО.

Фото: пресс-служба Минкульта СО