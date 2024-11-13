Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м

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16 ноября в 11:00 в ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» соберутся коллективы художественной самодеятельности и другие участники XXVII областного чувашского фольклорного фестиваля «Кер сари».

На фестиваль съедутся более 500 человек из нашей губернии, а также Чувашии, Татарстана, Башкирии, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей.

Каждый коллектив представит свои народные песни и танцы, а также выставочные экспонаты, некоторым из которых уже более ста лет. Среди них — национальная одежда, её элементы и домашняя утварь.

Для гостей фестиваля приготовят национальные угощения.

В фойе организуют и ярмарку изделий народных промыслов. Кроме того, можно будет приобрести национальную литературу и киноновинки на современных электронных носителях, заказать у мастериц национальное платье.

Положение фестиваля и форма заявки размещены по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/51078/

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