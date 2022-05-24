 Победители Студвесны-2022 выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

135

Арт-кластер «Таврида» выступил партнером XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, который прошел с 18 по 24 мая в Самаре. Команда арт-кластера провела тематические мастер-классы и вошла в состав жюри конкурсной программы – эксперты «Тавриды» определили лауреатов, которые примут участие в подготовке фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.

23 мая состоялась торжественная церемония закрытия Российской студенческой весны. Главный режиссер фестиваля «Таврида.АРТ» Андрей Елсаков стал экспертом направления «региональная программа» на Студвесне и определил лауреатов, которые поедут на фестиваль арт-кластера в Крым.

Режиссера Андрея Бондаренко от делегации из Самарской области, получившей Гран-при за программу «Снизу вверх» пригласили в состав режиссерско-постановочной группы «Таврида.АРТ». В качестве артистов на фестиваль приедут: студенческий состав независимого театра «Пластилиновый дождь» (Самарская область, Гран-при); коллектив театра танца «Проспект» (Тюменская область, III степень). А лауреаты I степени из Пермского края представят на «Таврида.АРТ» спектакль на коми-пермяцком языке «Сел я у реки и заплакал».

«Мы очень счастливы, что стали лауреатами, для нас это значимая и важная победа! Про «Тавриду» знаем давно. В прошлом году нам посчастливилось на нее попасть: мы были участниками арт-школы уличного театра, давали мастер-класс на ходулях и сыграли спектакль «Обряд». Вернулись домой окрыленные и обновленные!», – говорит Вера Шадрина, хореограф-постановщик театра «Пластилиновый дождь».

22 и 23 мая резиденты арт-кластера – Ксения Лебедева, Василий Пасечник, Артем Куба и группа «Невзрослей» – в павильоне «Росмолодежь» провели мастер-классы для гостей фестивального городка и рассказали о проектах «Тавриды». «Я знаю многих ребят, которые участвуют и в Студвесне, и в проектах «Тавриды». Я сам являюсь резидентом арт-кластера и экспертом, послом Российской Студенческой весны и Российской Школьной весны. И это круто, что такие крупные творческие проекты сотрудничают друг с другом. На прошедшей Студвесне мы с резидентами провели поделились своим опытом и знаниями с участниками. Теперь ждем молодые таланты на площадке «Тавриды» в Крыму!» – рассказывает Василий Пасечник.

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»