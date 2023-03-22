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По Пушкинской карте: молодые люди могут открыть для себя творчество известных артистов, не покидая Самары

22 марта 2023 16:19
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Так 23 марта в Самарской филармонии известная актриса театра и кино Юлия Рутберг представит свою новую программу «Живая искра».

Молодые люди, пользуясь возможностями Пушкинской карты, могут открыть для себя творчество известных артистов, не покидая Самары. Например, в Самарской филармонии в декабре выступал артист Дмитрий Дюжев с моноспектаклем «Евгений Онегин». Более половины мест в зале занимали молодые люди, купившие билеты по Пушкинской карте. Пушкинский шедевр входит в школьную программу, а в исполнении артиста такого уровня звучал совершенно незабываемо.

А 23 марта в филармонии известная актриса театра и кино Юлия Рутберг представит свою новую программу «Живая искра» (в рамках фестиваля к 150-летию Рахманинова с Ансамблем «Рапсодия оркестра имени Осипова»). По Пушкинской карте уже сейчас активно покупают билеты на этот спектакль.

6 апреля Самарская филармония подготовила для своей молодежной аудитории концерт-погружение в волшебную атмосферу миров японского режиссера Хаяо Миядзаки с ансамблем ClassicaPlus! Концерт «Сны Миядзаки».

Проект ClassicaPlus включил в программу музыку из мультфильмов Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Ведьмина служба доставки», «Навсикая из Долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо» и «Кукудзиро». Вокалистка – одна из самых ярких российских певиц нового поколения Алиса Тен.

19 апреля в Самарской филармонии вас ждёт новая встреча с героями «Хроник Нарнии», «Гарри Поттера» и «Властелина колец» — наиболее известных произведений жанра фэнтези, которые давно приобрели статус культовых и продолжают завоёвывать сердца новых почитателей по всему миру. Музыка именитых кинокомпозиторов — Джона Таунера Уильямса, Александра Деспла, Гарри Грегсон-Уильямса — узнаваема с первых нот и прозвучит в исполнении Органного дуэта Фонда «Бельканто» — Ксении Свириденко и Антона Иванова. А художник Анна Иванова воссоздаст загадочные миры в необычных картинах из песка.

В конце мая приезжает ведущий актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Евгений Князев (28 мая). С симфоническим оркестром филармонии он представит «Бориса Годунова» — и вновь произведение Пушкина — в рамках проекта «Пушкинская карта» школьники и студенты могут послушать бессмертный текст в исполнении артиста высочайшего уровня.

 

Фото:   пресс-служба минкультуры СО

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