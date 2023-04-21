Я нашел ошибку
Главные новости:
Инициатором конкурса стали активистки из «Женского движения Единой России».
В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам.
В Самаре моют памятники и монументальные сооружения
Самарская область не впервые становится площадкой для проведения мероприятий федерального уровня.
В Тольятти проходит ежегодное совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
Солисты порадовали зрителей живым исполнением известных романсов, эстрадных песен разных лет, оригинальных инструментальных произведений и любимой русской песни.
«Песни для души» исполнили солисты Волжского русского народного хора
Объявлен желтый уровень опасности.
 В большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Принято решение пригласить все команды 1/4 в следующий этап.
КВН: 20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист»
В турнире примут участие около 300 юных спортсменов Самарской области.
24 апреля состоится открытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Песни для души» исполнили солисты Волжского русского народного хора

21 апреля 2023 14:55
109
Солисты порадовали зрителей живым исполнением известных романсов, эстрадных песен разных лет, оригинальных инструментальных произведений и любимой русской песни.

Именно так называлась концертная программа солистов и оркестра русских народных инструментов Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. Дирижировал оркестром – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков.

Подарили незабываемый праздник музыки и песни впервые со сцены театра «СамАрт» заслуженная артистка Самарской области Елена Каплина, артист хора высшей категории Станислав Иванов и специально приглашенный гость – обладательница титула «Женщина года», лауреат международных конкурсов – Ирина Сигал.

«Площадка для нас новая, с непривычным расположением сценического пространства и зрительного зала, но это и создало особую атмосферу магнетизма между артистами и зрителем. Каждое произведение зритель принимал жаркими аплодисментами. Украшением нашего общего праздника стала потрясающая Ирина Сигал», – отметила Елена Каплина.

Весь вечер солисты радовали зрителей живым исполнением известных романсов, эстрадных песен разных лет, оригинальных инструментальных произведений и любимой русской песни.

Настоящей жемчужиной концерта стало выступление солистов-инструменталистов – Константина Новичкова, Алексея Темнова и Михаила Косяка, продемонстрировавших мастерское исполнение и виртуозное владение музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба хора.

 

Фото:   пресс-служба хора

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
128
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
154
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
953
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
340
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
320
Весь список