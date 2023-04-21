«Песни для души» исполнили солисты Волжского русского народного хора

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Именно так называлась концертная программа солистов и оркестра русских народных инструментов Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. Дирижировал оркестром – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков.

Подарили незабываемый праздник музыки и песни впервые со сцены театра «СамАрт» заслуженная артистка Самарской области Елена Каплина, артист хора высшей категории Станислав Иванов и специально приглашенный гость – обладательница титула «Женщина года», лауреат международных конкурсов – Ирина Сигал.

«Площадка для нас новая, с непривычным расположением сценического пространства и зрительного зала, но это и создало особую атмосферу магнетизма между артистами и зрителем. Каждое произведение зритель принимал жаркими аплодисментами. Украшением нашего общего праздника стала потрясающая Ирина Сигал», – отметила Елена Каплина.

Весь вечер солисты радовали зрителей живым исполнением известных романсов, эстрадных песен разных лет, оригинальных инструментальных произведений и любимой русской песни.

Настоящей жемчужиной концерта стало выступление солистов-инструменталистов – Константина Новичкова, Алексея Темнова и Михаила Косяка, продемонстрировавших мастерское исполнение и виртуозное владение музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба хора.

Фото: пресс-служба хора