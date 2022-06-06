Я нашел ошибку
Главные новости:
Любуемся фасадами самарских театров, узнаём их историю с момента создания - и до наших дней.
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
Приглашают детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.
СОИКМ им. Алабина: 8 июня состоится первое занятие из цикла "Музейная среда"
Валерий Фальков 24 мая назвал "прожитым этапом" Болонскую систему образования, заявив, что в РФ появится своя система.
Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса 
В основе постановки - известная сказка советского писателя Бориса Шергина о том, что доброта всегда возвращается к тому, кто ее не пожалел для других.
7 июня Самарский театр кукол приглашает на спектакль «Волшебное кольцо»
Ему было 82 года.
Умер дважды Герой Советского Союза, совершивший четыре полета в космос, космонавт Валерий Рюмин
Владимир Терехин считается одним из самых успешных и востребованных самарских мастеров живописи и графики.
В СОУНБ состоится открытие выставки «Один на тропе» художника Владимира Терехина
В настоящее время жители села получают медицинскую помощь в приспособленном помещении фельдшерско-акушерского пункта.
В селе Тяглое Озеро Пестравского района началось возведение нового ФАП
Департамент туризма министерства культуры Самарской области объявляет итоги голосования за лучшее имя для скоростного судна «Валдай».
Первый Валдай в Самарской области будет назван в честь Ильи Репина
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина

6 июня 2022 22:17
39
Любуемся фасадами самарских театров, узнаём их историю с момента создания - и до наших дней.

В этот четверг, 9 июня, мы проведем пешеходную экскурсию «Самара театральная», сообщает пресс-служба Музея. Начало в 18:30.

Любуемся фасадами самарских театров, узнаём их историю с момента создания - и до наших дней.

Говорим о великих артистах и удивительных историях, связанных с ними и Самарой.

Как попасть на экскурсию?

Стоимость 150 рублей.

Купить билет можно в кассе музея: оплата будет наличными или картой, как вам удобнее.

Второй вариант -  оплатить на сайте, в меню есть раздел "Купить билет".

Главное: на карты физических лиц, кем бы они не были, никакие платежи не принимаются. Будьте внимательны!

Справочная музея по экскурсиям: +7 (846) 333-64-23, звоните.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре провели субботник в Ботаническом саду.
06 июня 2022, 17:36
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
В Самаре провели субботник в Ботаническом саду. Экология
202
Перед проходной «ОДК-Кузнецов» организаторы устроили развлекательную программу для детей работников предприятия.
06 июня 2022, 14:27
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Перед проходной «ОДК-Кузнецов» организаторы устроили развлекательную программу для детей работников предприятия. Новости компаний
264
В день завершения фестиваля на сцене ОДО зрители смогли увидеть лучшие номера ансамблей.
05 июня 2022, 19:28
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В день завершения фестиваля на сцене ОДО зрители смогли увидеть лучшие номера ансамблей. Культура
614
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
265
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
277
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
856
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
697
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
587
Весь список