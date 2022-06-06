Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина

39

В этот четверг, 9 июня, мы проведем пешеходную экскурсию «Самара театральная», сообщает пресс-служба Музея. Начало в 18:30.

Любуемся фасадами самарских театров, узнаём их историю с момента создания - и до наших дней.

Говорим о великих артистах и удивительных историях, связанных с ними и Самарой.

Как попасть на экскурсию?

Стоимость 150 рублей.

Купить билет можно в кассе музея: оплата будет наличными или картой, как вам удобнее.

Второй вариант - оплатить на сайте, в меню есть раздел "Купить билет".

Главное: на карты физических лиц, кем бы они не были, никакие платежи не принимаются. Будьте внимательны!

Справочная музея по экскурсиям: +7 (846) 333-64-23, звоните.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь.