Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина

В этот четверг, 9 июня, мы проведем пешеходную экскурсию «Самара театральная», сообщает пресс-служба Музея. Начало в 18:30.
Любуемся фасадами самарских театров, узнаём их историю с момента создания - и до наших дней.
Говорим о великих артистах и удивительных историях, связанных с ними и Самарой.
Как попасть на экскурсию?
Стоимость 150 рублей.
Купить билет можно в кассе музея: оплата будет наличными или картой, как вам удобнее.
Второй вариант - оплатить на сайте, в меню есть раздел "Купить билет".
Главное: на карты физических лиц, кем бы они не были, никакие платежи не принимаются. Будьте внимательны!
Справочная музея по экскурсиям: +7 (846) 333-64-23, звоните.
Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).
Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь.