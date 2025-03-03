Первый Международный фестиваль классического балета «Наследие. Балет»

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В Самаре пройдет фестиваль «Наследие», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. 12+

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову: «Фестиваль «Наследие» родился на самарской сцене, чтобы объединить под одним названием два величественных жанра - оперы и балета. Дорожа традициями, мы стараемся охватить всё новое в этих видах искусства, ясно понимая, что любой творческий эксперимент, любая премьера становится наследием мирового музыкального театра вместе с закрытием занавеса...».

Идея проведения балетного фестиваля — художественному руководителю балета театра, заслуженному артисту России Юрию Бурлака: "«Наследие» на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки", – отмечает художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Юрий Бурлака.

В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохранённому для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

С 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича распахнет свои двери для Первого Фестиваля классического балета «Наследие».

«Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона» – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Открытие

воскресенье 30.03 в 18:30

Балеты Императорского двора

Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака

Российская премьера! «Роман бутона розы» Риккардо Дриго

Фантастический балет в 1 действии

Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)

Исполнители:

Бутон Розы – Наталия Клеймёнова, прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Сфинкс, мотылёк-красавец – Педро Сеара, премьер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Дирижер – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был срепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Спектакль был осуществлен Александром Чекрыгиным в 1919 году, в бенефис Риккардо Дриго на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург)

Российская премьера! «Времена года» Александр Глазунов

Аллегорический балет в 1 действии, 4 картинах

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда

Постановка победителей фестивального проекта «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепы, хореография 3-й картины «Лето» сочинена и поставлена наставником-куратором проекта заслуженной артисткой России Марианной Рыжкиной.

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Дирижер – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

«Зима». Балетмейстер-постановщик – Елизавета Мазуркевич

«Весна». Балетмейстер-постановщик – Лилия Симонова

«Лето». Балетмейстер-постановщик – Марианна Рыжкина

«Осень». Балетмейстер-постановщик – Даниил Благов

Хореография – Мариус Петипа (1899)

Мировая премьера состоялась в 1900 года на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург)

понедельник 31.03 в 16:00 (Малая сцена)

Круглый стол «Балетное наследие как фактор сохранения идентичности народа»

Модератор – Валерия Уральская, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, кандидат философских наук, профессор, главный редактор журнала «Балет»

Вопросы:

Что может считаться наследием балетного театра

Какое место в спектаклях классического наследия занимают в репертуаре театров страны

Методы работы по сохранению стиля хореографов-авторов

Роль педагогов-репетиторов в передаче традиций

Участники круглого стола:

Елена Богданович, лауреат международных конкурсов современной хореографии

Юрий Бурлака, заслуженный артист России

Наталья Воскресенская, заслуженная артистка России

Илзе Лиепа, народная артистка России

Марианна Рыжкина, заслуженная артистка России

Даниил Благов, Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова – победители фестивального проекта «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепы

понедельник 31.03 в 19:00 (Малая сцена)

Творческая встреча с Илзе Лиепа, народной артисткой России, лауреатом Государственной премии, лауреатом премии «Золотая маска», лауреатом премии Правительства Москвы в области литературы и искусства, председателем президиума благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «ИЛЗЕ ЛИЕПА».

Тема «Связь поколений как традиция в развитии отечественной хореографии: пути, формы и методы»

Модератор – главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.

Фото: пресс-служба САТОБ