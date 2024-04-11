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Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета

11 апреля 2024 11:12
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Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета

12 апреля в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) открывает свои двери для всех поклонников оперной музыки. В этот вечер гости библиотеки смогут посетить концерт «Эскизы к премьерам», который станет своего рода «творческим анонсом» постановок, которые скоро можно будет увидеть на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (САТОБ).

Участники предстоящего события – восходящие звёзды самарской оперной сцены, лауреаты премии «Самарская театральная муза – 2023». Назовём их поимённо:

Анастасия Лапа (сопрано);

Елена Марченко (меццо-сопрано);

Степан Волков (бас-баритон);

Иван Волков (тенор).

Аккомпанировать мастерам академического пения будет концертмейстер САТОБ, лауреат международных конкурсов Юлия Ставцова.

Желаете услышать голоса любимого театра ещё до премьеры новых представлений? Тогда торопитесь зарегистрироваться по ссылке: https://galereya-novoe-prostranst.timepad.ru/event/2842684/. Количество мест ограниченно!

12 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство». Вход свободный по предварительной регистрации.

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Теги: Мероприятия

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