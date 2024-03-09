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О модерне в Самаре поговорили на выставке "Россия"

9 марта 2024 13:59
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О модерне в Самаре поговорили на выставке "Россия"

На стенде Самарской области проходят Дни культуры. Гости выставки узнали, почему Самару называют столицей модерна, совершив виртуальную экскурсию по улочкам города.

Ирина Свиридова, заведующая Музей Модерна рассказала о характерных особенностях стиля модерн в архитектуре, посетители стенда подробно рассмотрели рельефы в виде женских ликов на фасадах зданий.

Прекрасный образ Александры Курлиной с фасада особняка послужил темой мастер - класса. Гостям было предложено изготовить брошь своими руками на память о знакомстве с городом.

А создавали праздничное настроение музыкальная группа "Пятеро" и артисты коллектива "Пластилиновый дождь".
 

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