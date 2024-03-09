О модерне в Самаре поговорили на выставке "Россия"

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На стенде Самарской области проходят Дни культуры. Гости выставки узнали, почему Самару называют столицей модерна, совершив виртуальную экскурсию по улочкам города.



Ирина Свиридова, заведующая Музей Модерна рассказала о характерных особенностях стиля модерн в архитектуре, посетители стенда подробно рассмотрели рельефы в виде женских ликов на фасадах зданий.



Прекрасный образ Александры Курлиной с фасада особняка послужил темой мастер - класса. Гостям было предложено изготовить брошь своими руками на память о знакомстве с городом.



А создавали праздничное настроение музыкальная группа "Пятеро" и артисты коллектива "Пластилиновый дождь".

