Новым дирижером Самарской филармонии стал итальянец

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В рядах Самарской государственной филармонии пополнение. В среду, 9 марта, коллективу представили нового дирижера симфонического оркестра — итальянца Филиппо Десси.

Филиппо Десси окончил консерваторию Lucio Campiani в Мантуе, учился в Civica Scuola di Musica Claudio Abbado в Милане, а также в Итальянской академии дирижирования. Профессионально развиваясь как дирижер, Филиппо посещал мастер-классы, среди которых курс маэстро Массимилиано Калди, а также курс профессоров Дональда Портноя и Пола Вермера в Университете Южной Каролины. В сентябре 2019 года пианист и дирижер Филиппо Десси переехал в Санкт-Петербург, где ассистировал маэстро Фабио Мастранджело в государственном театре «Мюзик-Холл». Летом 2021 года Филиппо принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Опера всем».

— Для меня большая честь быть в России, в Самаре. Настал тот момент, когда всё, чему я научился, я смогу реализовать. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы культура Самары процветала, и постараюсь, чтобы моя работа доставляла радость дорогим самарцам. Ближайшие мои задачи — достойно завершить текущий сезон филармонии и подготовить открытие нового сезона, — рассказал Филиппо Десси.

Предыдущий руководитель оркестра Михаил Щербаков продолжит свою работу на посту художественного руководителя филармонии. Маэстро также сконцентрируется на педагогической работе в качестве дирижера Студенческого симфонического оркестра института культуры, пишет 63.ру.