Новогодние выходные: куда можно сходить по «Пушкинской карте»

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Наступает Новый год, а вместе с ним и самое долгожданное время – новогодние выходные! Предлагаем афишу интересных событий — куда можно сходить по «Пушкинской карте».

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт», со 2 по 8 января покажет премьерный спектакль «Сны Алисы». Сказка-фантазия расскажет детям и напомнит взрослым о том, как важно смотреть на мир глазами ребенка. Сон девочки Алисы наполнен невероятными приключениями, удивительными персонажами и небывалыми событиями.

В Тольяттинском театре кукол покажут спектакль «Снежная королева» (по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена). В основе сюжета спектакля – трогательная история о верной дружбе Герды и Кая, которая преодолела все преграды: обманчивый сон благополучия и покоя в сказочной Стране Цветов, козни лесных разбойников, чувства безнадёжности и разочарования, и леденящий холод самой Снежной Королевы. Ничто не смогло разлучить два верных и любящих сердца. Спектакль будет идти до 8 января.

Самарский театр «Витражи» приглашает 6 января на спектакль «Ромео и Джульетта». Трогательная нежность влюблённых, оказавшихся в окружении равнодушия, нетерпимости и непонимания, и в наше время заставляет людские сердца биться сильнее.

Самарская областная универсальная научная библиотека 5 января в 14:00 проведет экскурсию по библиотеке и мастер-класс по реставрации книги.

Центральная библиотека города Отрадного 3 января, в 13:00 проведет квест-экскурсию «Секреты библиотеки».

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской в Самаре 3 января в 15:00 проведет познавательный квест «Леонардо да Винчи и его вселенная».

«Краеведческий музей г.о. Сызрань» приглашает на интерактивную экскурсию «В купеческом доме». Экскурсия с порога окутывает необычной атмосферой купеческого дома: гостей встречают дворня, барыня и прислуга.

В Самарской публичной библиотеке на Куйбышева, дом 95. 5 января в 16:00 состоится Новогодняя экскурсия «Рождество на Дворянской», 6 января в 16:00 — мастер-класс по созданию «Литературного календаря» на 2023 год.

Городской Дом культуры в Кинеле проводит до 8 января персональную выставку Игоря Дония «Картина мира» в рамках культурно — просветительского проекта «Наследие» посвящённого Году культурного наследия народов России.

Сергиевский историко-краеведческий музей 4 января приглашает на экскурсию «Как рубаха в поле выросла». Рубаха – один из элементов народного костюма на Руси. Из экскурсии посетители могут узнать, как лен прошел путь от семени до полотна.

С полной афишей мероприятий доступных по Пушкинской карте в Самарской области можно познакомиться по ссылке на сайте Культура.РФ.

Фото: минкульт СО