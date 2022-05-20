На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля

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22 мая в 20:30 на сцене Российской студенческой весны театр танца «СКРИМ» представит хореографическую программу «Избранное», которая будет состоять из эпизодов спектаклей «Придёт день», «Каштанки», «Осторожно, Кармен!», «17 оттенков “жаль”» и др. Зрители также увидят фрагмент спектакля, премьера которого пройдёт в июне на Вечере современной хореографии.

«Мы работали, отталкиваясь от своих мыслей и наблюдений за тем, как меняется человеческая сущность. Это привело нас к пониманию того, что у человека со временем исчезают «лишние» эмоции, он заменяет их логическим мышлением и становится синтетическим, более прагматичным, математическим существом...», – говорит Эльвира Первова, руководитель театра, хореограф.

Премьера спектакля пройдёт 9 июня в ДК «Нефтяник» на Вечере современной хореографии. «СКРИМ» проводит Вечер современной хореографии каждый год – это не просто традиция, а одно из главных событий театра, долгожданная встреча и разговор со зрителями средствами современного танца.

Кстати, история театра танца «СКРИМ» тесно связана с Российской студенческой весной.

«До участия в Студвесне мы были шоу-группой. Выступление стало переломным моментом. После победы на городском этапе вышли на областной, после областного – танцевали на Всероссийской, которая проходила в Санкт-Петербурге. Так всё и началось», – рассказала Эльвира Первова. Сегодня в репертуаре театра – хореографические миниатюры и 25 спектаклей, которые отличаются виртуозной авторской хореографией и тонким содержанием, а театр неоднократно отмечен на Всероссийских и международных хореографических фестивалях, среди которых IFMC (Витебск, Беларусь), «Проба» (Москва), Всероссийский конкурс артистов балета (Ярославль) и др.

Хореографическая сцена Российской студенческой весны – Фестивальный городок, вторая очередь набережной (Ярмарочный спуск).

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