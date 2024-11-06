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«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
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«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина

6 ноября 2024 12:53
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«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина

8 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт открытие выставки «На берегу великой реки», на которой будут представлены художественные работы Андрея Березина. Жители города смогут увидеть десятки произведений мастера, удивляющих своими богатыми красками и одновременной приверженностью традициям символизма и реализма.

Андрей Березин – самарский живописец и педагог, член Союза художников России. Мастер придерживается техник академической живописи: он уделяет большое внимание глубине цвета, насыщенности фактуры своих картин, тщательности нанесения масляной краски. В своём творчестве он обращается к разным темам, часто в его работах можно увидеть сюжеты из мифологии, отечественной и мировой истории, а также оригинальные и порой сюрреальные образы из художественного мира, существующего лишь в воображении самого живописца. С идейной точки зрения картины Андрея Березина нередко наполнены страстями, атмосферой борьбы и конфликта. По этой причине их созерцание требует от зрителя не только интеллектуальных, но и эмоциональных усилий, которые, однако, полностью оправдывают себя, неся с собой новые прозрения.

Выставка «На берегу великой реки», вероятно, получила своё название в том числе в честь родного и любимого края художника, где он живёт и творит многие годы, а также в качестве его дани уважения к этой природной стихии – таинственной, прекрасной и опасной.

Экспозиция будет доступна для свободного посещения всего месяц – с 8 ноября по 8 декабря. Её открытие обещает стать значимым событием культурной жизни Самары этого месяца: горожане не только смогут увидеть самые свежие произведения мастера, но также пообщаться с ним. Кроме того, к предстоящему вечеру «Новое пространство» подготовит для посетителей специальную сопроводительную программу, которая позволит ещё больше усилить впечатления от выставки.

8 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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