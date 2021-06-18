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Символ праздника – русская берёзка. Согласно народным поверьям, она обладает особой силой роста, которую нужно использовать в быту.
На берегу реки Кинель в селе Кинель-Черкассы состоится межмуниципальный праздник «Русская березка»
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На берегу реки Кинель в селе Кинель-Черкассы состоится межмуниципальный праздник «Русская березка»

18 июня 2021 16:42
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Символ праздника – русская берёзка. Согласно народным поверьям, она обладает особой силой роста, которую нужно использовать в быту.

20 июня на берегу реки Кинель в районе Кандарихиной рощи села Кинель-Черкассы Самарской области состоится межмуниципальный праздник русской народной культуры «Русская березка».

Праздник русской народной культуры «Русская березка» — брендовое мероприятие Кинель-Черкасского района.  Яркий и зрелищный праздник «Русская березка» ведет свою историю с 2014 года и традиционно приурочен к Троице. Основная тема: чествование Троицы, помимо религиозной составляющей, символизирующей также проводы весны и встречу лета.

Символ праздника – русская берёзка. Согласно народным поверьям, она обладает особой силой роста, которую нужно использовать в быту. Считалось, что молодое деревце, вобравшее в себя силу пробуждающейся земли, поможет новому урожаю, даст людям и животным здоровье и благополучие. Много зелени — много веселья. Ветки берёзы наши предки использовали в качестве оберега от всякой нечистой силы.

Участники праздника познакомятся с историей и самобытной культурой русского народа, узнают много нового не только о местном народном колорите, но и о том, как жили наши предки, окунуться в атмосферу всеобщего веселья, радости и творчества, в мир русских традиций и обрядов, попробуют блюда местной кухни, настои из заповедных трав, поучаствуют в играх и забавах, научатся плести венки, подивятся мастерству ремесленников и закружатся в большом хороводе.

Праздник «Русская березка» начнется в 10:00 в Кандарихиной роще Кинель-Черкасского района ярким калейдоскопом праздничных событий — прибытием Богини Лады – хозяйки праздника, презентацией работы 13 полян и приветствием почетных гостей.

В 10:30 начнут работать интерактивные площадки-поляны: «Хлебосольная», «Молодецкая удаль», «В гостях у Емели», «Берёзовая Русь», «Народные игрища», «Завивание венков», «Заповедные травы», «Русский костюм», «Поляна мастеров», «Коса – девичья краса», «Звонкий мир», «Русская частушка», «Хороводная».

В 12:00 всех гостей праздника пригласят на хороводно-обрядовое действие «В русский хоровод собираем весь народ», которое завершится обрядом «Бросание венков в воду» и Большим общим хороводом «Во поле березка стояла».

В 13:30 начнется концерт солистов и самодеятельных творческих коллективов Самарской области.

Завершится праздник «Русская березка» награждением победителей конкурсных площадок и конкурса на лучшую эмблему межмуниципального праздника русской народной культуры «Русская березка».

Теги: «Русская березка» межмуниципальный праздник

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