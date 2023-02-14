Музей Модерна в Самаре приглашает на открытие фотовыставки Александра Родченко

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16 февраля в 19:00 состоится открытие выставки «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation».



В экспозицию войдут 58 работ, начиная с первых фотографических экспериментов 1920-х до 1930-х гг. На выставке будут представлены фотографии семьи, портреты друзей и современников – художников, поэтов, писателей, сотрудников журнала «ЛЕФ» и тд. Гости увидят архитектурные съемки и документацию эпохи с помощью фоторепортажей Родченко. Будут показаны легендарные портреты Владимира Маяковского, Лилии и Осипа Брик, известный портрет матери Родченко и множество других экспериментальных фоторабот



Выставка в Музее Модерна позволит рассмотреть творчество Александра Родченко через 4 основополагающие темы: Метод, Город, Люди и Репортаж.



Зрители попадут в лабораторию по изучению творческого языка великого авангардиста, попробуют посмотреть «глазами Родченко», изучить, из чего состоит авангардная фотография и как строится кадр.



На открытие вход свободный.



В рамках выставки планируется просветительская программа, кинопоказы, лекции и встречи, сообщает пресс-служба Музея Модерна.

Фото: Музей Модерна