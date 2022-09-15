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В СОУНБ состоялось открытие  Х юбилейного  Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко. 
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В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
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Молодые поэты и  писатели со всей России собрались в Самаре 

15 сентября 2022 16:28
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В СОУНБ состоялось открытие  Х юбилейного  Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко. 

Сегодня, 15 сентября, в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие  Х юбилейного  Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.  

Уже десять лет подряд молодые авторы, от 18 до 35 лет  приезжают в Самару на  большое литературное событие в честь самарского поэта и прозаика М.Анищенко, чтобы обсудить с признанными российскими мастерами поэзии и прозы свои тексты. 

География фестиваля этого года простирается от Иркутска до Крыма,  начинающие писатели и поэты приехали  из 20 регионов страны. Всего на конкурсный отбор было подано свыше 400 заявок, к финалу дошли 100 человек. 

Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина, приветствуя  участников, поблагодарила организаторов фестиваля - Самарскую областную писательскую организацию, а также областную научную библиотеку, чьи гостеприимные стены каждый год принимают талантов со всей России.   

 «От имени министерства культуры хочу поприветствовать всех гостей, которые приехали к нам сегодня в Самару.  У нас очень активная культурная жизнь, практически каждую неделю мы открываем новое событие, встречаем новых гостей и очень этому рады, - отметила Ирина Евгеньевна. – Очень приятно сейчас в этом зале видеть  так много молодых ярких талантливых людей. Одна из задач нашего фестиваля посмотреть, что происходит в  литературной среде  – как выглядим мы, наш регион. Но, самое главное,  что должно быть некое творчество, вдохновение, которое нас всех объединит»  

На фестивале будут работать секции поэтов и прозаиков, а также группа тех, кто пишет для детей. Кроме того, запланирована специальная программа для организаторов литературных фестивалей со всей России. 

На открытии звучали и планы на будущее. Так, восемь крупных литературных фестивалей в России – фестиваль им. М.Анищенко( г.Самара) ,  Левитов-фест( г.Липецк) , литературный фестиваль «Капитан Грей»( г.Мурманск) , литературный фестиваль Корифеи( г.Уфа)  фестиваль  имени Л.Ошанина ( г.Рыбинск)  и другие объединяются  в один большой проект  - содружество литературных фестивалей. Новое объединение предлагает молодым авторам , которые заинтересованы в своем профессиональном развитии, стать проводниками культуры и контактировать с тем полем молодых читателей, которые находятся за стенами фестиваля. 

« Вы лучше меня знаете, что писательство – дело очень одинокое, - обратился к молодым авторам на открытии фестиваля со сцены конференц-зала областной библиотеки   Дмитрий Воденников, поэт, мастер фестиваля. -  Ведь когда ты пишешь,  рядом с тобой никого нет и даже тебя самого рядом с тобой нет. Ты превращаешься в какую-то странную мембрану, чтобы что-то слышать. И кажется,  что никогда писатели не должны сбиваться в группки, но это ошибочное представление.  Авторам необходимо понимать, что их звук имеет эхо. Каждому пишущему необходимо,  чтобы существовала определенная референтная группа – твои товарищи, с которыми ты обсуждаешь  свои работы. Например , на моем семинаре одно из заданий - представить свой самый плохой текст. Это важно, когда ты понимаешь свою вершину и свой провал. И почему это провал, а это вершина.»  

Михаил Богатов, писатель, литератор, мастер фестиваля 

« Для меня на фестивале есть интересная внутренняя задача. На моем семинаре ребята поработают над своими текстами , после чего стихи, улучшенные или написанные во время фестиваля, будут опубликованы в сборнике. Таким образом, результат работы должны сразу увидеть  все. Мне кажется, это очень оригинальная идея. Но, главное, у меня как у руководителя семинара, есть задача, чтобы ребята послушали  сами себя. Возможно, некоторые  будут делать это впервые и им важно понять как их воспринимают.» 

Егор Моисеев,  участник фестиваля ( г.Москва) 

«Я первый раз на этом фестивале. Я учусь на втором курсе  в Литературном институте им М.Горького , мне ,конечно, хватает разборов на учебе. Но здесь интересен третий угол зрения. Хочу услышать оценку моих стихов от Дмитрия Воденникова» . 

Завершилось открытие фестиваля  в СОУНБ литературной постановкой  на стихи  Михаила Анищенко. После чего участники и руководители семинаров сразу отправились в Самарскую Луку, чтобы на фоне живописной природы пообщаться и обменяться опытом. В юбилейный год для литфеста мастер-классы, семинары и жизнь среди сказочных пейзажей Жигулей продлятся дольше обычного.

Кроме того, по  итогам X Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная волна», куда включат самые сильные произведения молодых поэтов и прозаиков. Два автора будут рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри», финал которого состоится в декабре 2022 года в Москве. Лучшие будут рекомендованы без конкурсного отбора к участию в других общероссийских фестивалях.

Х юбилейный  Всероссийский литературный фестиваль  им. Михаила Анищенко проводится в рамках проекта «Литературные таланты России», который реализовывается с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, сообщает пресс-служба СОУНБ. 

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

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