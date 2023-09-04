Минкульт СО: анонс культурных событий недели

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Г остей и жителей Самарской области приглашают на мероприятия.

4 сентября подразделение Самарской областной библиотеки для слепых в г. Похвистнево откроет выставку книг, посвященную 100 – летним юбилеям поэтов Э. Асадова и Р. Гамзатова «Земли моей поэтов голоса». Представленные на выставке книги выполнены на дисках, флешкартах, аудиокассетах и в плоскопечатном формате.

5 сентября в 10:00 музей имени Алабина приглашает на мероприятие «День солидарности в борьбе с терроризмом».

В 11:00 5, 6 и 7 сентября музей приглашает на мастер-классы по выставке «Древняя жизнь - «Динозавры из бумаги», «Морские ящеры» и «Как стать динозавром».

6 сентября в 17:00 Самарской областной универсальной научной библиотеке можно будет послушать лекцию «Предыстория евразийства: русская консервативная мысль 19 века» от Ильи Вячеславовича Демина. Вход свободный. Лекция состоится в рамках Всероссийской просветительской акции Российского общества «Знание».

6 сентября с 17:00 состоятся экскурсии по выставкам во дворах в рамках проекта «Сохранить как». Они пройдут по адресам проекта: Молодогвардейская, 6; Молодогвардейская, 93; Садовая, 92А.

7 сентября в 10:00 подразделение Самарской областной библиотеки для слепых в г.Чапаевск будет открыта книжная выставка, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма «Забвению не подлежит». На выставке будет представлена военно-патриотическая литература на различных носителях советских и зарубежных авторов: А.Адамовича, М.Шолохова, Э.М.Ремарка, А Солженицына и др., рассказывающая о тяжелых годах Великой Отечественной войны.

В 13:00 на площадке состоится литературная гостиная к 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Писатель, ставший судьбой времени». Участники познакомятся с интересными фактами жизни и творчества писателя и его литературным наследием.

7 сентября в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие комплексной выставки литературы и документов «Российская энергетика: история, достижения, перспективы». Представленные на выставке материалы – наглядные свидетельства смены эпох, показывающие, как с приходом электричества поменялся уклад жизни людей.

В 14:00 библиотека приглашает на проект «Осень с библиотекой». В рамках мероприятия состоится экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» и мастер-класс ««Народной мудрости кружева».

7 сентября в 18:00 от музея Алабина стартует пешеходная экскурсия «О времени и о реке». В ходе экскурсии участники обратят внимание на ландшафт самарского междуречья, прогуляются по набережной, увидят исторические постройки, побывают на Хлебной площади.

7 сентября в 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Приношение Шостаковичу. Музыка композиторов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары».

8 сентября в 10:00 Драматический театр им. А. Н. Толстого г.Сызрань приглашает на спектакль «Барышня-крестьянка». Билеты доступны по Пушкинской карте.

8, 9 и 10 сентября в 12:00 Исторический парк «Россия – моя история» проведет программу ко Дню города. Об истории Самары и основных вехах ее развития расскажут участникам на тематических экскурсиях «Самара: от каменного века до крепости», «История Самарского знамени» и «Будем лечить по-самарски!», квесте «Легенды Жигулей», сборной экскурсии «Самара - от крепости до губернии» и квизе «Самарские знатоки».

8 сентября в 18:00 ДК «Художественный» г.Сызрань приглашает посетить развлекательную программу «Молодость и сила».

8 сентября в 19:00 Самарский академический театр драмы приглашает на творческий вечер Никиты Михалкова «Территория моей любви» в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». В рамках вечера Никита Сергеевич пообщается со зрителями, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только.

8 сентября в 19:00 СамАрт приглашает на спектакль «Женитьба Бальзаминова» - музыкальную комедию Нины Чусовой по пьесе А. Островского.

9 сентября в 13:00 Самарский зоопарк отметит Международный день журавля. Сотрудник зоопарка расскажет о биологических особенностях журавлей, о том какие виды можно встретить в Самарской области и проведет показательное кормление серого журавля Бармалея. Ребята примут участие в конкурсе - «Угадай птицу по перу» и викторине о журавлях.

9 сентября в 14:00 от музея Модерна стартует пешеходная экскурсия «Русский стиль». Маршрут экскурсии пройдет по историческому центру города.

9 сентября в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередное занятие в «Нейромастерской в библиотеке». Тема занятия «Нейромафия: создаем собственную настолку».

9 сентября в 17:00 Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Несколько торопливых слов о любви» - литературно-музыкальную композицию по рассказам Дины Рубиной.

9 сентября в 19:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», в котором примут участие выдающиеся мастера искусств - народный артист России, Никита Михалков, звезда мировой оперы, народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, актер театра и кино Сергей Шакуров, лауреат I Премии Конкурса им. С. Рахманинова, пианист Иван Бессонов, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Концерт будет транслироваться на телеканале ГТРК «Самара».

10 сентября в 11:30 Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Поющий воздух». Слушатели узнают - как устроен орган, и кто научил его петь, а также заглянут внутрь органного дома.

10 сентября в 16:00 музей Модерна приглашает на концерт классической музыки из цикла «Музыка модерна».

Фото: пресс-служба Самарской филармонии