Минкульт России поддержал концепцию Самарской области по празднованию 60-летия первого полета человека в космос

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В четверг, 14 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры России Ольгой Любимовой. Стороны подвели итоги деятельности рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура», а также обсудили вопросы реализации одноимённого национального проекта.

В рамках встречи Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили ключевые для региона проекты, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны федерального Министерства культуры. Речь шла о реконструкции театра юного зрителя «СамАрта», строительстве здания для театра-студии «Грань», а также реконструкции самарского цирка. Одним из центральных вопросов стало создание филиала Третьяковской галереи.

«В столице нашего региона активным образом продолжается работа по созданию филиала Третьяковской галереи. Мы рассчитываем, что реконструкция здания «Фабрики кухни» и работы по благоустройству прилегающей территории мы завершим в текущем году. А уже с 2022 года в полной мере, после введения здания в эксплуатацию, начнет работать филиал Третьяковской галереи, – рассказал Глава региона. – Для того, чтобы заблаговременно подготовиться к этому знаменательному дню, мы договорились с Ольгой Борисовной Любимовой о проведении в марте здесь, в Москве, в Министерстве культуры РФ, специального совещания, посвященного открытию филиала Третьяковской галереи в Самарской области».

Помимо прочего, в рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки к знаковому событию не только для жителей России, но и для всего мира – 60-летию первого полета человека в космос, которое будет отмечаться не только 12 апреля, но и весь год.

«Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны, – рассказал Дмитрий Азаров. – Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что Министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий».

Речь шла и о поддержке инклюзивного творчества. В прошлом году в Самарской области состоялся фестиваль театральных коллективов, в состав которых входят люди с ограничениями по здоровью. «У нас этот фестиваль получился по-настоящему творческим и знаковым для нашего региона. Мы предложили нашу самарскую практику взять на вооружение на федеральном уровне и провести всероссийский фестиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. Я рассчитываю, что уже в текущем году мы сможем организовать такой фестиваль. Очень важно для людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, иметь возможность себя реализовать и в театральной деятельности. Рад, что наша идея, наша практика поддержана Министерством», – отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Любимову за тесное взаимодействие и особое внимание к региону. Каждая поездка Губернатора в Москву – это возможность добиться дополнительной поддержки со стороны федеральных министерств и ведомств на реализацию программ и проектов, которые выбраны жителями в качестве приоритетных и вошли в Стратегию лидерства Самарской области. «Мы обсудили вопросы перспективного сотрудничества и четко понимаем, что должны сделать, чтобы по важным для нашего региона проектам была оказана поддержка из федерального бюджета», – подчеркнул Губернатор.

В ходе встречи Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область по итогам прошлого года все показатели национального проекта «Культура» выполнила на 100%, а по многим направления – даже перевыполнила.

«Благодаря нацпроекту Самарская область получила новые библиотеки, отремонтированные и отреставрированные Дома культуры, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры», – отметил Глава региона.

«Несмотря на сложный прошлый год мы не сбавляли темп в развитии сферы культуры, реализации национального проекта «Культура» и всегда находились на оперативной связи. Безусловно, это возможно только при неравнодушном подходе и слаженности действий всех заинтересованных сторон. Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Напомним, в Самарской области за два года реализации национального проекта открылось 12 модельных библиотек, которые стали центром семейного отдыха в городах и селах. В текущем году по новым стандартам в порядок приведут еще 6 учреждений.

Одним из приоритетных направлений работы в рамках нацпроекта в 2020 году стало модернизация сельских домов культуры – капитально отремонтировано 9 зданий. Еще столько же объектов приведут в порядок в этом году. Кроме того, впервые за многие годы будут построены 2 новых ДК – в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и поселке Глушицкий Большечерниговского района. Всего в ближайшую трехлетку запланирована модернизация 26 сельских домов культуры. Помимо прочего, предполагается капитально отремонтировать здания 9 детских школ искусств, четырех из них – уже в 2021 году.

«В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта «Культура», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Будем создавать и новые культурные пространства, строить и ремонтировать здания и сооружения, открывать новые библиотеки, виртуальные и кинозалы, будут появляться и новые школы искусств», – добавил Губернатор Самарской области.

Отдельное внимание было уделено деятельности рабочей группы Госсовета по направлению «Культура», которую по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Дмитрий Азаров.

За два года рабочая группа стала эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти страны и регионов, парламентских и общественных институтов.

Первостепенным направлением деятельности рабочей группы в прошлом году стало исполнение Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Рабочая группа под руководством Дмитрия Азарова приняла активное участие в разработке методики расчета и мониторинга показателей достижения национальной цели.

В методиках, которые формировало министерство культуры России, учтен целый ряд инициатив рабочей группы Госсовета. Кроме того, именно рабочая группа Госсовета по культуре предложила включить в нацпроект модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана Главой государства. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Благодаря новому закону, который был принят Государственной думой, Государственный совет Российской Федерации приобрел особый статус. Он предполагает объединение усилий всех уровней власти, углубление проработки актуальных вопросов, разрешение разногласий между федеральными и региональными органами власти, обсуждение кадровой политики в оперативном порядке и согласованное взаимодействие власти, профессионального сообщества и общественности.

«В самом начале года с Министром культуры России мы обсудили вопросы взаимодействия на текущий год, повестку, над которой нам предстоит работать, состав комиссии и по каждому из них мы пришли к взаимопониманию, – отметил Губернатор. – Мы также рассмотрели целый ряд вопросов, которые волнуют абсолютно все регионы нашей страны и в сфере развития творчества народного, детских школ искусств, театральной деятельности, а также предоставления дополнительных возможностей для занятий творчеством людям с ограниченными возможностями по здоровью будут. Уверен, по каждому из них мы предложим эффективные решения, которые будем совместно реализовывать», передает пресс-служба облправительства.