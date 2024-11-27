Милонов назвал бессовестной билетную политику Большого театра

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал билетную политику Большого театра, назвав цены "бессовестными". Он призвал Минкульт повлиять на ценообразование театра.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Москва".

"Я считаю, что финансовая политика Большого театра выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров", – заявил Милонов.

По его мнению, цена является неподъемной для "честного человека", в особенности, для целой семьи. Депутат напомнил, что Большой театр – государственное учреждение, поэтому Минкульт обязан повлиять на его ценовую политику.

Ранее 26 ноября директор Большого театра Валерий Гергиев сообщил, что льготные билеты на спектакли вскоре начнут распространять среди соответствующей категории лиц, пишет Смотрим.