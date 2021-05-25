Международный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» начал прием заявок

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Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) объявил старт приема заявок на участие в международном конкурсе молодых дизайнеров «Арбуз». Работы принимаются от конкурсантов со всего мира.

В 2021 году конкурс пройдет 16-й раз и станет настоящим культурным событием не только в Тольятти, но и для всей Самарской области. Организаторами выступают ПВГУС и Национальная художественная академия г. София (Болгария). Генеральный партнер конкурса молодых дизайнеров «Арбуз» – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области, администрации Тольятти, самарского регионального отделения «Союза Дизайнеров России», управления дизайна автомобилей ПАО «АВТОВАЗ».

«За годы существования «Арбуз» стал признанной площадкой, на которой свои инновационные проекты представляют молодые российские и зарубежные дизайнеры и художники, - говорит врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. – Но в этом году мы хотим сделать новые шаги по развитию конкурса. Мы рассчитываем привлечь дополнительно зарубежных партнеров, а также новых знаковых фигур в мире дизайна в качестве экспертов. Кроме того, есть планы сделать в этом году выставку работ участников передвижной и задействовать площадки не только в Тольятти, но и в Самаре. Мы считаем, что «Арбуз» способен стать одним из титульных культурных событий региона, привлекающих креативных молодых людей в Самарскую область».

Ежегодно «Арбуз» выбирает центральную тему. В этом году это «ТЕХНО+». 2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий, и в работах конкурсантов тема развития науки и техники будет рассмотрена через призму визуального искусства. Перед участниками ставится задача с помощью средств дизайна показать природу науки, ее территорию, создать доступный к прочтению образ.

Работы будут оцениваться в двух категориях – в основной (участники 17-30 лет) и «Юниор» (участники 10-17 лет).

Направления основного конкурса:

- арт-дизайн (номинация «Городской сувенир»);

- графический дизайн (номинации «Плакат» и «Мультимедиа»);

- экспозиционный дизайн и интерьер (номинации «Дизайн интерьера» и «Экспозиционный дизайн»);

- дизайн костюма (номинации «Коллекция» и «Графика костюма).

Номинации Юниорского этапа:

- открытка (ручная, компьютерная или смешанная техника);

- городской сувенир (принимаются работы в смешанной технике: графика, декоративно-прикладное искусство, шитье);

- костюм (эскизы или модели костюма).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июня на электронную почту led@tolgas.ru, также можно принести заявку в оргкомитет лично или прислать почтой: 445017, Россия, г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, каб. Г-232).

Выставка работ и проектов намечена на 19-22 октября. Финальное шоу и награждение победителей состоится 24 октября.