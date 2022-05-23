«Между первым и вторым…»: творческая встреча с артистом самарского драмтеатра Сергеем Маркеловым

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Самарский академический театр драмы им. М. Горького продолжает серию творческих встреч с любимыми артистами. «Между первым и вторым…» – радостный праздник искренности, открытости и непринужденности.

Герой новой встречи талантлив и самобытен. Его харизма и обаяние покоряют сердца зрителей. На сцене Самарского академического театра драмы им созданы запоминающиеся образы в спектаклях текущего репертуара: «Вот так и живём», «Семью восемь», «Касатка», «Завтра была война», «Барышня-крестьянка», «История лошади», «Побег из Шоушенка», «Дон Жуан», «Не покидай меня», «Амадеус», «Ladies’ Night».

24 мая с 18:00 до 18:20 зрителей, пришедших на спектакль «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика (16+), ждёт встреча с артистом Сергеем Маркеловым в рамках нового проекта «Между первым и вторым…».

Творческие встречи в рамках проекта «Между первым и вторым…» проходят каждый вторник в центральном фойе 2 этажа («Зимний сад») Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Приходите, будет интересно, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО