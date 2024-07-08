Мероприятия Музея Рязанова в Самаре 10-14 июля

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10 июля (среда) в 16.00 состоится второе занятие интерактивной программы «Сказочный июль» (6+). Юные посетители под руководством экскурсовода, сотрудника музея Софья Богатовой создадут самодельную книжку и узнают, как написать собственную сказку.

Повтор мастер-класса 14 июля (воскресенье) в 11.00, а в 12.00 гостей ждет показ фильма «Конек-горбунок» (6+) режиссера Александра Роу.

Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVjxP