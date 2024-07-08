Мероприятия Музея Рязанова в Самаре 10-14 июля

10 июля (среда) в 16.00 состоится второе занятие интерактивной программы «Сказочный июль» (6+). Юные посетители под руководством экскурсовода, сотрудника музея Софья Богатовой создадут самодельную книжку и узнают, как написать собственную сказку.
Повтор мастер-класса 14 июля (воскресенье) в 11.00, а в 12.00 гостей ждет показ фильма «Конек-горбунок» (6+) режиссера Александра Роу.
Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVjxP
В четверг, 11 июля, в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма «Берегись автомобиля» (12+) и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVnIq