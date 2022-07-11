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14 июля гостей СОУНБ ждет интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого», а также «Книжное ГТО».
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«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается
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«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается

11 июля 2022 22:48
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14 июля гостей СОУНБ ждет интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого», а также «Книжное ГТО».

Новый просветительский проект «Лето с библиотекой» в самом разгаре. 

В четверг, 14 июля, в 14.00 гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 а, 1 этаж) ждет экспресс-экскурсия в старинное книгохранилище, интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого» («Арифметике» Леонтия Магницкого более 300 лет!), а также «Книжное ГТО» - тренировка по скорочтению.  

Перед посетителями предстанут огромные и таинственные лабиринты книгохранилища, там находятся фонды, которые уже насчитывают более 160 лет. Это очень интересное и атмосферное место, где обитают книги, газеты, журналы, микрофиши и афиши. А еще там работают люди, знающие, как сохранить всё это наследие для истории, какая для этого должна поддерживаться температура, какой носитель информации можно назвать вечным, поскольку он «выживет» абсолютно в любых условиях, а еще какие легенды таятся среди старинных книг.

В этот день можно будет не только увидеть и полистать первый русский учебник «Арифметики» 1703 года, но и попробовать свои силы в решении задач, предложенных легендарным математиком Леонтием Магницким. Процесс обещает быть очень увлекательным, ведь любимый педагог Петра Первого был крестьянским сыном, самородком, поэтому то, что сам сумел познать, объяснял через доступные житейские образы, а задания придумывал полезные для будущей работы, торговли или службы. Например, Магницкий объясняет устройство дробных чисел с помощью разделения рубля, а в задачах спрашивает, как генералу следует разделить свое войско.  По «Арифметике» 1703 года в России учились на протяжении 200 лет, сам Михаил Ломоносов называл эту книгу «вратами своей учености».

Решив задачки из XVIII века, можно будет приступить к сдаче норм «Книжного ГТО»: оценить своё скорочтение, причем темп не должен влиять на понимание прочитанного.  Как говорит статистика,  дети читают быстрее, чем взрослые. Так ли это? Предлагаем проверить на примере своей собственной семьи, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Время проведения мероприятия: с 14.00 до 16.00

 Стоимость: взрослые  – 300 руб.; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.

 

Фото:   СОУНБ

Теги: Мероприятия

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