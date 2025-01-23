Лекция Ирины Янцен пройдет в Музее Эльдара Рязанова 28 января

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28 января (вторник) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Судьба музеев блокадного Ленинграда» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Лекция приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Спасение культурных ценностей – одна из героических страниц битвы за Ленинград. Посетители узнают о подвиге тех, кто мужественно и самоотверженно берег экспонаты в блокадном Ленинграде, а также о судьбе дворцов в Петергофе, Царском Селе, Павловске и Гатчине, которые были захвачены и разграблены вражескими войсками.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16