«Культура»: фонд детской музыкальной школы № 19 в Самаре пополнился новыми музыкальными инструментами

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В столице региона продолжается реализация национального проекта «Культура», который направлен на расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей, а также на самореализацию и развитие талантов. Среди целевых показателей – пополнение парка музыкальных инструментов, оборудования и учебно-методического фонда детских музыкальных школ и школ искусств.

Так, завершилась поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детскую музыкальную школу № 19. Это одна из молодых школ города, активно развивающихся в последние годы. Постоянно увеличивается численность обучающихся, в том числе по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, открываются новые творческие образовательные направления, ярко заявляют о себе солисты (лауреаты всероссийских и международных конкурсов), а также творческие детские и педагогические коллективы, три из которых имеют звание «Образцовый».

В рамках нацпроекта парк музыкальных инструментов школы пополнили 5 гитар, 2 баяна, 2 аккордеона, гусли «Садко», 1 балалайка бас. Отремонтированный в прошлом году концертный зал оснащен новыми пианино российской фабрики «Михаил Глинка». Концертный зал школы украсили комфортные кресла отечественного производства, а учебно-методический фонд был расширен за счет новых учебников по сольфеджио и музыкальной литературе.

Как отмечают представители учреждения дополнительного образования, новые инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму более 5 млн. рублей станут хорошей базой для обучения юных талантов, реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств. Благодаря обновлению музыкальных инструментов, преподаватели и обучающиеся смогут в полной мере раскрыть свои таланты и проявить способности на концертных и конкурсных площадках города и региона.

Фото: администрация Самары