К юбилею Победы в Самарском театре драмы поставили спектакль «Отпуск по ранению»

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7 и 8 мая в Самарском театре драмы им. М. Горького состоялись премьерные показы спектакля «Отпуск по ранению» (16+). Премьера приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спектакль поставлен по пьесе Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению». Отправленный из «Ржевского котла» в отпуск по ранению молодой лейтенант Владимир Канаев с удивлением видит, что в столице война касается далеко не всех, и встаёт перед сложной дилеммой: не расставаться с любимой девушкой и гарантированно остаться в живых — или вернуться в самое пекло.

Режиссёр Валерий Маркин, художник-постановщик Екатерина Чазова, художник по костюмам Светлана Чазова, композитор Алексей Колган, художник по свету Марк Костыряченко.

Фотограф Евгения Смирнова.