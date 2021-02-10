Известный театровед Павел Руднев приезжает в Самару

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13 февраля 2021 года в 15.00 состоится встреча с известным российским театроведом и арт-менеджером Павлом Рудневым в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

Павел Андреевич Руднев – кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна. Помощник ректора Школы-студии МХАТ. Павел Руднев – один из самых узнаваемых в стране театральных критиков. Он не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. В своих исследованиях – будь то обстоятельная монография, рецензия на спектакль в театроведческом журнале или короткий пост в фейсбуке – умеет перекидывать мосты от традиции к современности, от отечественной драматургии и режиссуры к зарубежной. Руднев – значимая фигура в театральном сообществе и автор, которого читают театральные неофиты. Для него театр – место, где не отдыхают от реальности, а эту реальность постигают.

На встрече с самарской публикой Павел Руднев прочитает лекцию «Как меняется современный театр? Приёмы, инструменты, темы».

Вход на встречу свободный, но нужно будет записаться по ссылке: https://vk.com/write-202334496, ссылка на мероприятие: https://vk.com/rudnevvsamare.

По окончании лекции, после небольшого перерыва, в 18.00 начнется спектакль «Мой папа – Питер Пэн», после которого состоится обсуждение с участием Павла Руднева. Вход на спектакль платный, передает пресс-служба минкульта СО.