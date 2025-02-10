Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»

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Глава Самары Иван Носков встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.

7 февраля состоялась рабочая встреча с представителями Ассоциации творческих союзов Самарской области.

«Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Договорились с Союзом журналистов Самарской области возродить конкурс фотографий «Самарский взгляд», Союзу композиторов найдем новый дом, на летний период предоставим площадки для публичных выступлений, с театралами, художниками и писателями тоже договорились о совместных проектах, которые будут интересны всем поколениям самарцев. Важно, что творческие союзы готовы к диалогу, всей душой любят Самару и готовы вкладывать время, силы, талант в его развитие, в воспитание молодежи. Однозначно поддержу любые творческие инициативы, направленные на развитие Самары».

Ранее глава Самары ознакомился с работой комиссии по установке на территории города мемориальных сооружений и скульптурных композиций. Комиссия в ближайшее время подготовит конкретные предложения по приведению внешнего вида мемориалов промышленных предприятий, расположенных на Аллее трудовой славы, к их историческому виду. По инициативе историка самарской энергетики, краеведа Владимира Громова администрация города совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области разработают проект подсветки памятников и зданий в городе.

Фото: администрация Самары