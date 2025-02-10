Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день 1193 объектов региона, в том числе 940 жилых домов, оборудованы неисправными счётчиками.
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на важность своевременного обслуживания счётчиков тепла
Погибли, к сожалению, 3 человека. Спасены 27 человек.
За прошедшую неделю подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 75 пожаров
Самарцев приглашают посетить две выставки, посвящённые культуре Китая.
Самарская область присоединилась к проведению Годов культуры России – Китая
Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние.
Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье человека
Готовность 50%.
В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
В ходе ремонта утеплили и покрасили фасад, заменили водосточную систему здания, обновили освещение и установили неоновую вывеску.
В Самаре обновляют станцию переливания крови
Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.
Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.28
0.37
EUR 101.22
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»

10 февраля 2025 18:32
164
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.

Глава Самары Иван Носков встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.

7 февраля состоялась рабочая встреча с представителями Ассоциации творческих союзов Самарской области. 

«Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Договорились с Союзом журналистов Самарской области возродить конкурс фотографий «Самарский взгляд», Союзу композиторов найдем новый дом, на летний период предоставим площадки для публичных выступлений, с театралами, художниками и писателями тоже договорились о совместных проектах, которые будут интересны всем поколениям самарцев. Важно, что творческие союзы готовы к диалогу, всей душой любят Самару и готовы вкладывать время, силы, талант в его развитие, в воспитание молодежи. Однозначно поддержу любые творческие инициативы, направленные на развитие Самары».

Ранее глава Самары ознакомился с работой комиссии по установке на территории города мемориальных сооружений и скульптурных композиций. Комиссия в ближайшее время подготовит конкретные предложения по приведению внешнего вида мемориалов промышленных предприятий, расположенных на Аллее трудовой славы, к их историческому виду. По инициативе историка самарской энергетики, краеведа Владимира Громова администрация города совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области разработают проект подсветки памятников и зданий в городе.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей.
10 февраля 2025, 17:40
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей. Спорт
136
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.
05 февраля 2025, 16:14
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. Общество
1040
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений.
03 февраля 2025, 20:22
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений. Общество
881
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
316
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
579
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
578
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1373
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
749
Весь список