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Игорь Костолевский: "Золотую Маску" и Самарскую область связывают дружеские отношения"

26 апреля 2022 22:29
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Президент фестиваля и конкурса Игорь Костолевский прилетел в город за несколько дней до начала показов и рассказал, что увидят самарцы в мае.

3 и 6 мая в Самаре спустя десятилетие вновь пройдут гастроли "Золотой Маски". Президент фестиваля и конкурса Игорь Костолевский прилетел в город за несколько дней до начала показов и рассказал, что увидят самарцы в мае, сообщает sova.info.

"Мы очень рады снова приехать в Самару с региональной программой. "Золотую Маску" и ваш регион связывают дружеские отношения. Почти каждый год Самара участвует в конкурсных и внеконкурсных программах нашего фестиваля. В прошлом году Театр оперы и балета получил "Золотую Маску" за работу художника по костюмам. В этом году большой отклик в Москве вызвал балет "Фортепианный концерт". Не раз участвовал в фестивале театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска, наша региональная программа несколько раз проходила в этом городе", - напомнил Игорь Костолевский.

Президент "Золотой Маски" отметил, что театр служит объединяющей силой:

"Театр говорит, как ни банально это звучит, о вечных вещах - о любви, преданности, человеческом достоинстве, уважении. Он дает людям надежду. Не знаю, как справляется жюри "Золотой Маски" с выбором победителей из стольких замечательных спектаклей. У нас очень мощный, развивающийся театр, особенно в регионах. Мне очень приятно, что каждый год регионы увозят половину Масок".

"Золотая Маска" привезет в Самару два спектакля: вечер одноактных балетов "Неаполь. Brahms Party. Вариации Сальери" (16+) театра "Урал Опера балет" из Екатеринбурга и драму "Сын" (18+), поставленную Юрием Бутусовым в РАМТе (Москва).

"Каждый из балетов так или иначе отмечен "Золотой Маской", - рассказал Игорь Костолевский. - "В спектакле "Сын" Александр Девятьяров получил премию за роль второго плана. Кроме самарской программы, в мае мы покажем в Новокуйбышевске на фестивале "Помост" спектакль Театра наций "Ходжа Насреддин" (режиссер Тимур Бекмамбетов, художник Анна Викторова). Жюри "Золотой Маски" в этом году назвало его лучшим спектаклем сезона в номинации "Театр кукол".

 

 Фото: sova.info

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