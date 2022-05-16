Гражданская панихида по Валерию Гришко состоится 17 мая в Самарском академическом театре драмы

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12 мая в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни ушёл из жизни талантливый актёр, режиссёр, педагог, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького Валерий Викторович Гришко (1951 – 2022).

17 мая с 11:00 до 13:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоится гражданская панихида (г. Самара, пл. Чапаева, д.1).

Прощание в Санкт-Петербурге пройдёт 19 мая с 11:00 до 12:15 в Санкт-Петербургском театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова».

Фото: минкульт СО